柯文哲持續老三 陳智菡哽咽喊：嚴重被低估、票數被瓜分

柯總部民眾齊聚等待開票，民眾黨候選人柯文哲則持續墊底，柯辦發言人陳智菡稍早在競總前舞台上一度眼眶泛淚哽咽地為柯文哲抱不平。（記者陳志曲攝）

2024/01/13 19:10

〔記者林哲遠／台北報導〕2024總統大選今日下午4時開票後，由民進黨總統候選人賴清德持續大幅度領先，國民黨總統候選人侯友宜則居後、民眾黨候選人柯文哲則持續墊底。柯辦發言人陳智菡稍早在競總前舞台上一度眼眶泛淚哽咽地為柯文哲抱不平，她說，柯不只如此，得票數被嚴重低估，柯當初帶著很多誠意去跟國民黨談在野合作，卻沒得到的尊重，導致票被瓜分走。

陳智菡上台時哽咽地表示，民眾黨非常努力走到這，她是媒體人出身，從來沒想過從政，因為希望台灣有一些改變，真正做事的人能被看見，所以才來到這個團隊。民眾黨資源很少、人才很少，可是我們從來沒有放棄。

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她坦言，「現在看到得票數雖然不如預期，但我們真的沒有輸，相信這次每一場的造勢，都讓台灣人民看到了改變的力量，過去那些不懂相信我們的，都開始懂得尊重」。過去在總統大選時，似乎只能討論藍綠陷入仇恨，但昨天在凱道相當歡樂宛如嘉年華。

陳智菡也強調，柯文哲的得票數被嚴重低估，柯不只如此，過去柯文哲帶著很多誠意去跟國民黨談在野合作，卻沒得到一樣的尊重與善意，導致票一步一步被瓜分，也因為許多不實民調，讓很多期待政黨輪替的人沒信心，導致票被瓜分走。

「柯文哲盡力了，他希望能帶給大家不一樣的台灣！」陳智菡說，改變已經發生了，就在這片草原，未來會繼續蔓延，也希望大家能站在柯身邊，「當我們不知道怎麼走的時候，你們頭上的燈會帶著我們的走。」

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