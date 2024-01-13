台中立委大翻盤 藍營操盤手：下架「黨意立委」+藍白合奏效

台中市立委藍營大翻盤，操盤手國民黨台中市黨部主委顏文正認為，下架黨意立委加藍白合奏效。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/13 18:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委選戰結果漸明朗，台中市8席區域立委中原本是民進黨6席、國民黨2席，今天投票結果大致底定，領先的候選人陸續自行宣布當選，選舉結果藍綠版圖大翻盤，國民黨當選6席，民進黨僅保住2席；面對選戰大捷，國民黨台中市黨部主委顏文正認為，應是主打下架「黨意立委」，與藍白合發酵是致勝關鍵。

國民黨在這屆台中市立委選舉8個區域立委選區只提名7人，除了兩名現任立委江啟臣及楊瓊瓔及前立委顏寬恒外，其餘4區大膽提名首次挑戰立委選戰的年輕人，包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及林家興「F4」，結果現任順利連任、顏寬恒「復仇成功」，年輕的「F4」中包括廖偉翔、黃健豪分別打敗現任的民進黨立委張廖萬堅、莊競程，羅廷瑋則粉碎現任黃國書交棒綠營的計畫，原本台中立委版圖綠6藍2的席次翻轉成藍6綠2。

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針對立委選戰漂亮開出紅盤，顏文正指出，台中市自盧秀燕當選市長以來多次喊話中央要建設，但中央不為所動，連8800億的前瞻預算，台中市才分到200多億，選前主打中央卡建設、卡預算，下架「黨意立委」的策略讓民眾有感；此外，台中市本來就是「藍白合」示範區，這次立委的選舉結果來看，證明台中在立委選戰中「藍白合」是成功例子。

尤其選前民眾黨主席柯文哲錄影推薦國民黨年輕候選人廖偉翔及羅廷瑋，兩人初試啼聲均成功前進國會，顏文正說，他感謝柯文哲的肯定，也證明國民黨提名立委人選優秀才會被推薦。

顏文正指出，從這次選舉結果來看，無論是國民黨或民進黨立委均應清楚，未來前進國會後一定要在中央跟地方合作，爭取最大預算跟盧秀燕合作，把台中建設更好，包括推動台中藍線核定，才是民眾最在乎的事。

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