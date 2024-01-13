林家興質疑宣傳車停投票所外 何欣純陣營：停車處是司機住家

台中第7選區國民黨立委候選人林家興接獲民眾反映，太平區興隆里活動中心投票所外附近，停放1輛何欣純宣傳車恐觸法；何欣純服務處強調該處是司機住處，平時就停放在這裡。（林家興提供）

2024/01/13 16:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中第7選區國民黨立委候選人林家興今天下午接獲民眾檢舉，太平區興隆里活動中心投票所外，有輛民進黨立委候選人何欣純的宣傳車，疑似停在投開票所外30公尺內，有違反《公職人員選舉罷免法》之虞。何欣純太平服務處廖冏勳主任說，該處是廖姓宣傳車司機的住處，停放的地方也是住處前院非道路，並非刻意將車開來，已提醒司機將前院鐵門拉起避免引發誤解。

林家興說，今天下午1點47分接獲民眾反映，有1輛民進黨立委候選人何欣純的宣傳車，疑似停在投開票所外30公尺內，恐違反《公職人員選舉罷免法》第108條第2項「勸誘他人投票」，競辦除協助現場民眾反映外，也將向中選會提出檢舉。

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太平區長許貴芳說，經了解，該處就是宣傳車司機的住處，平時宣傳車就是停放在那裡，已經請警方蒐證後交由選委會認定。

何欣純太平服務處廖冏勳主任說，該處是廖姓宣傳車司機的住處，平時結束宣傳就將車停在這裡，停放的地方也是住處前院並非道路，因宣傳車停放在該處，警方為避免有人破壞，還特別設置巡邏箱巡簽，絕非今天投票刻意開來該處，得知後已提醒廖姓司機將前院鐵門拉起，避免引發誤解。

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