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新營投開票所3票匭底座未貼封條 監票聯盟舉發起爭執

台南市新營區第195投開票所，今天下午出現3個票匭的底座未貼封條，選務人員趕緊補貼。（民眾提供）

台南市新營區第195投開票所，今天下午出現3個票匭的底座未貼封條，選務人員趕緊補貼。（民眾提供）

2024/01/13 16:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區設在大將公廟的第195投開票所，今天（13日）下午1點多出現3個票匭的底座未貼封條，全民監票聯盟的監票人員錄影存證時與選務人員發生爭執，公民監票人員向市選委會舉發，目前在新營太宮分駐所製作筆錄。

擔任新營選務中心主任的區長翁振祥說，選務疏失發現後，已立即貼封條補正，往後會在選務講習時加強教育，已報市選委會查處。

賴姓公民監票人員今早快8點，就到新營嘉芳里第195投開票所監看，賴女質疑投票所內總統副總統、立委、政黨票的3個票匭未公開讓選民檢視清空。主任管理員解釋已由投開票所各政黨推薦的監察員、排隊第一位投票的選民檢視沒問題。

投開票所最後同意賴女進入投開票所，但3個票匭只給看1個，空箱內的紙板夾層也沒掀開來，引發質疑。

票匭後來貼封條後開始投票，但到下午1點多，公民監票人員又發現3個票匭的上面有貼封條，但底座卻未貼封條，違反選務規定。錄影存證時又和選務人員發生爭執，通報警方和南市選委會。

新營選務中心說，依規定票匭的上方、底座都要貼上封條，供民眾投票，底座未貼封條有疏失。

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新營嘉芳里第195投開票所設在大將公廟內。（記者楊金城攝）

新營嘉芳里第195投開票所設在大將公廟內。（記者楊金城攝）

3個票匭底座補正貼上封條。（記者楊金城攝）

3個票匭底座補正貼上封條。（記者楊金城攝）

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