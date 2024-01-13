一早拜土地公廟 李彥秀：投出中華民國最好的領導人

台北市第四選區（南港、內湖）國民黨立委候選人李彥秀今在南港區胡適國小投票。（記者楊心慧攝）

2024/01/13 13:57

〔記者楊心慧／台北報導〕2024年總統、立委選舉投票今天（13日）登場，台北市第四選區（南港、內湖）國民黨立委候選人李彥秀今一早就去拜土地公廟，並說這是她長期的習慣，希望一切順順利利，更透露自己昨晚睡不著，並呼籲大家踴躍出來投票，投出中華民國未來最好的領導人，投出能為台灣港湖的民代。

李彥秀今在南港區胡適國小投票，她受訪透露，昨晚睡不太著，已累了很長一段時間，雖能夠睡晚一點，但時間還沒到清晨4時45就起床，讓心情沉澱一下，今天天氣很好，一路上看到好多人出來投票，路上也都是人車，相信今天投票率會很高，希望大家踴躍出來投票，投出中華民國未來最好的領導人，投出能為台灣港湖的民代。

請繼續往下閱讀...

至於有沒有幸運小物，李彥秀說，她一早已經跑了土地公廟拜拜，這也是她長期的習慣，希望她能一切順順利利，在她出門前孩子也為她加油，「他一直都是我的精神小老師，幫我喊話：『妳沒問題』」。

李彥秀說，投完票會跟家人好好聚聚，跟老公小孩好好講話，很久沒關心孩子功課，不知道他最近如何，花點時間和家人分享、了解孩子學校的交友、成績狀況，「我已經很久沒有好好盡媽媽的責任。」

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

台北市第四選區（南港、內湖）國民黨立委候選人李彥秀今在南港區胡適國小投票。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法