回宜蘭陪陳俊宇投票 游錫堃：很多年輕人一早排隊投票

立法院長游錫堃（中）陪民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇（左）在員山鄉雙湖社區活動中心投票。（記者蔡昀容攝）

2024/01/13 10:11

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天是總統立委大選投票日，民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇今（13日）在立法院長游錫堃陪同下，到員山鄉雙湖社區活動中心投票。游錫堃說，稍早在羅東投票所，看到好多人，也有不少年輕人，是好現象。

游錫堃表示，今天回宜蘭有兩件事情，第一是陪太太回羅東投票，第二是陪陳俊宇投票，也看看鄉親。

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游錫堃說，這次選情激烈，昨天所有的造勢場合，也非常激烈，大家都非常努力，但看line和街道，大家都恢復平靜，理性投票，這是很好的現象；但要特別講的是，他希望投票率越高越好，大家作為國家主人，好不容易可以行使投票權，應該勇於投票，不管人在哪裡，只要是中華民國國民，一定要行使投票權。

游錫堃也說，他和太太今天一早到羅東北成的投票所，不是特別熱鬧的地方，但已經有很多人在排隊，大約20幾人，其中有很多年輕人，讓他很驚喜，認為是好現象，他和太太討論，以前多是年紀較長的選民，才會一早投票，太太推測，也可能是年輕人投完票後，有安排旅遊行程。

陳俊宇表示，昨天是近來睡得比較好的一天，謝謝鄉親和民眾持續陪伴他，他也感謝游院長，近日連續回宜蘭關心他，他也再次呼籲鄉親，為了民主，大家一定要走出家門投票，踴躍投票，才會策進民主的進步。

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