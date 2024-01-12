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朱立倫：這次只有「中華民國藍」把青天白日滿地紅帶進總統府

朱立倫說，這次選舉不管是什麼藍，國民黨與全台灣都要團結在一起，只有「中華民國藍」，要把青天白日滿地紅的旗子帶進總統府。（記者羅沛德攝）

朱立倫說，這次選舉不管是什麼藍，國民黨與全台灣都要團結在一起，只有「中華民國藍」，要把青天白日滿地紅的旗子帶進總統府。（記者羅沛德攝）

2024/01/12 22:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今晚出席「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會致詞說，民主精神就是如果做得好就繼續，做不好就換人，國民黨過去失敗過、挫折過，有對不起人民的地方，就反省改革、檢討，大家覺得國民黨老舊，國民黨這次就提出新世代候選人，提出乾淨的候選人名單、優秀的團隊，他呼籲大家這次選舉不管是什麼藍，國民黨與全台灣都要團結在一起，只有「中華民國藍」，未來要把青天白日滿地紅的旗子帶進總統府。

朱立倫批評，民進黨只會靠抗中保台、抹紅牌，過去一次一次得逞，這次國民黨已經做好準備，近年不但重獲國際人士與美國信任，也開啟了兩岸重新對話契機，立場親美、和中，反對台獨、「一國兩制」，是永遠捍衛中華民國、最愛台灣的政黨。

朱立倫還說，沒有出息的民進黨，現在還在「抗中保台」，打中國介選牌，反觀國民黨是靠人民的力量，今天有6成以上的民意要求政黨輪替，大家要真相，希望下架民進黨，重啟特偵組，人民希望真正和平，下一代過好日子，這才是民眾共同的心聲，民進黨除了抹黑、抹紅，還能做什麼？

朱立倫說，民進黨能否摸摸良心告訴人民，做得這麼爛、這麼差，憑什麼不能政黨輪替？要延續政權，沒有良心的新潮流，吃乾抹淨、貪污腐化，沒有良心的執政當局，讓兩岸兵凶戰危，他相信民主的偉大與人民智慧，不管過去大家有什麼小恩小怨或個人考量，此時只有中華民國、台灣與下一代，呼籲大家明天團結所有力量，把每一票都催出來，國民黨就一定能贏。

他並強調，今天晚會是有史以來新北市最大的場面，創下最多群眾人數，國民黨會走對的路，翻轉台灣，實現政黨輪替。

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