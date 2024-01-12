陳超明選前之夜徒步大掃街 邱鎮軍喊保一席客家立委

苗栗縣立委第二選區候選人邱鎮軍，選前之夜在苗栗市徒步掃街拜票。（記者張勳騰攝）

2024/01/12 20:52

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今（12日）天是選舉活動最後一天，國民黨苗栗縣立委候選人陳超明與競選團隊今晚同步在8鄉鎮徒步掃街拜票。立委候選人邱鎮軍傍晚在苗栗市區徒步掃街拜票，接著返回苗栗市競選總部舉辦選前之夜，凝聚支持者向心力；苗栗縣長鍾東錦致詞時強調，為了苗栗縣的繁榮發展，希望鄉親集中選票，讓邱鎮軍高票當選。

今天一早，苗栗縣第一選區立委候選人陳超明與競選團隊於各鄉鎮垃圾車定點收集處向鄉親懇託，許多支持者也預祝陳超明高票連任。

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選前最後一夜，陳超明從晚間6點起在選區8鄉鎮同步進行徒步拜票，陳超明則由縣長鍾東錦在大本營竹南鎮沿街拜票。陳超明說，選前徒步拜票已延續多屆，每回總有近千人跟著一同沿街拜票，做最後衝刺。

邱鎮軍今天上午到公館及頭屋車隊掃街，傍晚返回苗栗市大本營，在縣長鍾東錦陪同下徒步掃街拜票，沿途向民眾請託，全力支持邱鎮軍當選。隨後返回苗栗市競選總部舉辦選前之夜，現場湧入大批鄉親，凍蒜聲不絕於耳。

鍾東錦致詞強調，為了苗栗縣的繁榮發展，一定要集中選票支持邱鎮軍當選，否則少了邱鎮軍這席立委，苗栗的建設可能停滯。

邱鎮軍則表示，這一次選舉他的對手傾盡民進黨的各項資源不斷抹黑攻擊他，沒有的事情也可以牽連，但他都挺過來，要懇請客家鄉親替邱鎮軍討公道，保住一席客家立委。

苗栗縣第一選區立委候選人陳超明（右），在苗栗縣鍾東錦（左二）陪同下在竹南市區徒步掃街拜票。（陳超明競選總部提供）

苗栗縣立委第二選區候選人邱鎮軍（右四）舉辦選前之夜，呼籲鄉親全力支持他，保住一席客家立委。（記者張勳騰攝）

苗栗縣立委第二選區候選人邱鎮軍舉辦選前之夜，現場湧入大批支持鄉親。（記者張勳騰攝）

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