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在台中萬和宮最後拜票 侯友宜：媽祖留我一條命就是要我顧台灣

侯友宜最後拜票行程在台中萬和宮結束，他說，媽祖留他一條命就是要他顧台灣。（記者蘇孟娟攝）

侯友宜最後拜票行程在台中萬和宮結束，他說，媽祖留他一條命就是要他顧台灣。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/12 17:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕決戰中台灣！選前最後一天，國民黨總統候選人侯友宜一整個白天在台中密集掃街拜票，他下午在南屯萬和宮參拜後說，這是他最後一個外縣市競選行程，他從小在嘉義朴子媽祖廟前長大到外出打拚，人生最關鍵一役前夕也在媽祖廟前結束，他征戰多年，不怕死，當年媽祖留他一條命，就是要他把人生最重要的階段奉獻給國家，用性命顧台灣，若再讓民進黨執政，恐引來戰爭，呼籲選民投給侯趙配，把台灣顧好。

侯友宜上午起馬不停蹄連趕5個台中市立委候選人市場拜票、掃街、廟宇參香、車掃行程，全國最後掃街點安排到下午4點15分在南屯區萬和宮參拜後結束，隨即北返，回防本命區新北，選前之夜造勢。

侯友宜說，明天是台灣最重要的選舉，將決定台灣未來的投票日，這幾十年來，台灣面對風風雨雨均可以安然度過，但民進黨8年執政，弄到天怒人怨，如果再讓民進黨執政，恐將引來戰爭的災難、經濟衰退及貪腐的政府，他問在場民眾，「你還要忍受嗎」。

他說，今天在台中萬和宮參拜天上聖母媽祖，是他在外縣市最後一站的拜票行程，之後就要北上參加選前最後的造勢晚會。自己從小在朴子的媽祖廟前長大，自媽祖廟出發外出打拚，人生最關鍵的一役也在媽祖前結束。他離開故鄉後，用性命參加無數的戰役，他不怕死、打不死，媽祖留他這條命，就是要他把人生最重要的階段奉獻給國家、用性命顧台灣，大家也要用這個精神把台灣顧好，讓下一代能繼續在此發展。

侯友宜拜託民眾選自基層出身、了解人民痛苦的政治人物，選「侯趙配」，同時推薦國民黨第4選區候選人廖偉翔，他承諾，若當選，520就職日立刻解密高端，還大家清廉、信任的政府。

侯友宜最後拜票行程在台中南屯萬和宮結束。（記者蘇孟娟攝）

侯友宜最後拜票行程在台中南屯萬和宮結束。（記者蘇孟娟攝）

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