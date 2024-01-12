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首頁　>　政治

4度到中二選區站台 蔡英文：林靜儀過關 民進黨國會一定過半

總統蔡英文（左3）在投票前一天，再度為民進黨立委候選人林靜儀（左2）輔選。（記者黃旭磊攝）

總統蔡英文（左3）在投票前一天，再度為民進黨立委候選人林靜儀（左2）輔選。（記者黃旭磊攝）

2024/01/12 18:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統蔡英文今天再度到台中市立委第2選區，為民進黨候選人林靜儀輔選，在明天（13日）投票前最後一晚烏日區勝利大遊行前打氣，蔡英文說，中二選區在改變的路上，民主路不迴轉、不走回地方派系的老路，「這次選舉，台中是關鍵中的關鍵，中部人一起加油，這一票真的很重要」。

蔡英文說，這次選舉第4次來到中二選區，自己選總統都沒來這麼多次，自己已經把鑰匙交給賴清德了，把國家交給賴清德跟蕭美琴，也希望中二選區能夠繼續交給林靜儀才是最放心的，「只要林靜儀過關，民進黨國會一定過半，賴清德、蕭美琴執政也會更有力。」

蔡英文去年11月11日到龍井無極天道監修宮，今年1月4日在沙鹿玉皇殿、7日到沙鹿靜宜夜市，今天下午再次到烏日選區為林靜儀做最後衝刺。

蔡英文說，中二選區鄉親為了台中好，一起挺正義、挺民主支持林靜儀，讓中二踏出改變的第一哩路，台灣正走在對的路上，中二選區也在改變的路上，既然在這條路上就不要換方向，民主路不迴轉、不走回地方派系的老路。

蔡英文說，拜託大家明天投下關鍵一票，一起投給民主讓台灣走向世界，讓立委和總統都勝選，大家都去投票就會贏，投一就能守護台灣國防走向世界延續民主價值，「這次台中選舉是關鍵中的關鍵，中部人一起加油，這一票真的很重要。」

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