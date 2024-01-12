選前最後1天北市大車掃！ 賴清德：大家共同完成最後1哩路

賴清德、蕭美琴12日下午率台北市八位立委候選人，沿著忠孝東、西路以車隊掃街。（記者張嘉明攝）

2024/01/12 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德今天帶領台北市立委候選人，沿忠孝東路至忠孝西路車隊掃街，展現團結一心的氣勢，賴清德到集合點時，熱情民眾高喊：「總統好」，並揮舞著手上的旗子，賴清德致詞表示，這週跟蕭美琴全國大車掃、分進合擊，今天下午則在台北市會合，也跟八席優質的立委候選人在台北市團結在一起，呼籲全國美德都站出來，大家共同完成最後一哩路。

選戰倒數最後一天，賴清德今天台北跑透透，下午先陪王世堅至台北市延平北路車隊掃街，接著再到萬華區陪吳沛憶車掃，並於下午3時30分到忠孝東路上集合，與民進黨副總統候選人蕭美琴，以及台北市立委六名候選人吳思瑤、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、許淑華、王閔生等一同進行車隊掃街。

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賴清德表示，他和蕭美琴全國大車掃、分進合擊，下午在台北市會合，跟八席優質的立委候選人在台北市團結在一起，呼籲全國美德都站出來，大家共同完成最後一哩路，讓美德贏台灣，也讓台灣贏得美，也希望今天晚上大家站出來、在板橋會合，明天大家一定要出來投票，守護台灣的民主，讓台灣往前走。

車隊所到之處的許多路口、街上，聚集不少支持民眾，甚至整條路都塞爆人響應，高喊：「總統好！」、「賴清德凍蒜！」，並揮舞著手上「選對的人、走對的路」的旗子，所到之處人氣強強滾，聲勢相當浩大，賴清德與蕭美琴也熱情向支持者揮手打招呼，盼能贏得勝選，粗估參與活動的支持者至少有上萬人。

賴清德今天帶領北市立委候選人進行車掃。（記者楊心慧攝）

賴清德今天帶領台北市立委候選人進行車掃。（記者楊心慧攝）

賴清德、蕭美琴12日下午率台北市八位立委候選人，沿著忠孝東、西路以車隊掃街。（記者張嘉明攝）

賴清德今天台北跑透透，下午2點先陪王世堅在延平北路車掃。（記者楊心慧攝）

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