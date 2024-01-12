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催票奇招網笑翻！山原選將陣營向動物喊話「請獵人明不要打獵去投票」

盧縣一支持者向小動物喊話。（取自影片截圖）

盧縣一支持者向小動物喊話。（取自影片截圖）

2024/01/12 13:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統立委大選明天（13日）就要投票，此次山地原住民立委10搶3，競爭相當激烈，近來在屏東縣三地門鄉青山村的一場候選人車隊掃街中，車隊的宣傳向小動物喊話，請山羌、水鹿所有小動物告訴獵人，1月13日不要打獵，趕快去投票，過程被錄成影片傳網，創下高點閱，網友笑翻，也直呼好「可愛」。

這段影片長約27秒，影片中拜票車隊喊出「各位~~ 山羌、水鹿、阿都V（指蛇）、老鷹、小白兔，所有的小動物，告訴你們的獵人，1月13日，帶著你們的身分證、印章，那天不要打獵，趕快去投票，選3號立委盧縣一，拜託拜託，謝謝！」，車隊跟小動物喊話時，連一旁的民眾也不時呵呵大笑。

盧縣一支持者陳小姐表示，該段影片是1月7日下午，跟著車隊掃街時，在三地門鄉青山部落拍下的影片，心想剛好是望向山，盼獵人也要記得投票，於是模仿老人家的語氣，跟山上的小動物們喊話，其實這也是原鄉文化生活一部分。

盧縣一是國民黨徵召的山地原住民立委候選人，來自屏縣瑪家鄉，為排灣族、魯凱族，是霧台鄉前衛生所主任，以醫生身份投入選舉。這段有趣的催片影片放在網路平台，累計已逾5萬多次觀看，網友紛說太有創意了。

盧縣一支持者向小動物喊話，阿都V是排灣族語的「蛇」。（取自影片截圖）

盧縣一支持者向小動物喊話，阿都V是排灣族語的「蛇」。（取自影片截圖）

盧縣一支持者向小動物喊話，記得請獵人去投票。（取自影片截圖）

盧縣一支持者向小動物喊話，記得請獵人去投票。（取自影片截圖）

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