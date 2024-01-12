反轟藍營掩蓋「相信習近平」！民進黨：票投侯友宜就是支持馬英九

民進黨發言人張志豪。（資料照）

2024/01/12 12:47

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨今開記者會指控民進黨「十大惡政」，喊話非綠陣營不要忘記「下架民進黨」，一定要「集中投藍，不投白」；民進黨發言人張志豪回擊，國民黨惡質的攻擊抹黑手法終將被國人看破手腳，國民黨及總統候選人對國家大政毫無準備，一連多場記者會企圖掩蓋前總統馬英九「相信習近平」的重大爭議，就算切割也會被看破手腳，「票投侯友宜就是支持馬英九」。

張志豪表示，國民黨的惡質負面選舉，終將被國人看破手腳。除了抹黑外，國民黨及侯友宜對國家大政根本毫無準備，一連多場記者會只是企圖掩蓋馬英九稱兩岸關係要「相信習近平」的重大爭議，但馬英九就是國民黨兩岸政策的代言人，侯友宜如何切割？選前為了選票，刻意閃躲迴避，已被看破手腳，票投侯友宜就是支持馬英九。

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張志豪指出，這場大選是「自由民主VS九二共識」、「穩健前行VS搖擺打轉」的國家方向、以及未來總統領導風格的關鍵選擇。侯友宜始終擺脫不了國民黨黑金人物的包袱，還選擇與他們站在一起，柯文哲依然是謊言連篇，從不願意面對並承擔爭議，甚至兩個人都對九二共識懷抱著期待，全世界皆知九二共識就是一國兩制，只有侯柯兩人，刻意裝無知。

張志豪說，民進黨主席賴清德昨晚在凱道演講時強調，「民主不是大風吹，把國家交給錯誤的人、走錯方向就不能重來，國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向」，相信國人明天會做出正確的選擇，選對的人，走對的路，穩健的讓台灣繼續前進。

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