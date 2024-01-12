轟宣明智偽造影響選情冒名信件 郭台銘辦公室：選後將採取行動

聯電榮譽副董事長宣明智。（資料照）

2024/01/12 12:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（11日）網路流傳一份署名鴻海創辦人郭台銘、「台灣阿銘」的公開信，宣稱要支持國民黨正副候選人侯友宜和趙少康，不過郭台銘辦公室否認，最後由聯電榮譽副董事長宣明智說明信件是他「經手、說出郭台銘的話」。

郭台銘辦公室發言人黃士修今天（12日）正式發出聲明，表示宣明智偽造影響總統大選選情的冒名信件，且提及郭台銘等言論「皆為憑空捏造」，郭台銘辦公室將保留法律訴訟權利，選舉後將採取行動。

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郭台銘辦公室聲明： 聯電榮譽副董事長宣明智先生，偽造影響總統大選選情的冒名信件，且於公開受媒體採訪時，提及郭台銘創辦人之所有言論，皆為憑空捏造。我方嚴正澄清，其所言絕非事實，並保留一切法律訴訟權利，將於選後採取行動，以正視聽！ 發言人 黃士修 2024.1.12

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