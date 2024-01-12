曾玟學：賴清德與我當選 會為苗栗爭取更多預算與建設

曾玟學強調若民進黨總統候選人賴清德及他當選，他會為苗栗爭取更多預算與建設。（曾玟學競總提供）

2024/01/12 12:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜，昨（11）日晚間到苗栗頭份替黨籍苗栗山線立委候選人邱鎮軍站台助講，韓說未來會在國會與邱並肩作戰，一起為苗栗爭取經費。對此，同選區立委候選人曾玟學今天表示，韓所言根本是廢話，強調若民進黨總統候選人賴清德及他當選，他會為苗栗爭取更多預算與建設。

邱鎮軍昨（11）日晚間在頭份尚順廣場舉辦造勢晚會，韓國瑜站台助講時表示，縣政推動發展還是需要立委配合向中央爭取經費，尤其苗栗縣財政困難，苗栗縣的2席立委更努力爭取，這是邱鎮軍未來進入立院最重要的責任。邱鎮軍在苗栗市長任內勤勞認真，相信未來一定是個敢衝敢拚的立委，他也允諾未來會站在邱鎮軍旁，全力支持一起為苗栗縣爭取建設。

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對於韓昨晚的發言，曾玟學批「根本是廢話」，表示若他當選立委、賴清德當選總統，他可以為苗栗帶來更多的預算與建設，同時他是那個更理解苗栗需求、對政策掌握度更高、更有機會說服行政部門採取建議的人，所以「我才是更適合擔任苗栗立法委員的人」。

此外，苗栗縣長鍾東錦昨晚為邱站台時，分享他任議長時與曾玟學是議會同事，38席議員中，37席都願意跟他溝通講話，就只有曾玟學拒人於外；鍾表示這樣的人如果真的當選，不敢想像苗栗縣政會受到多大的影響，呼籲鄉親不能選出扯苗栗後腿的立委來影響縣政進步，要支持邱鎮軍當縣府左右手，

曾玟學則表示，鍾縣長可能縣務繁忙，忘記了2人多次在議長室內所進行的預算、重大法案協調，也曾與他電話聯繫，且鍾縣長希望法案審理前能先溝通，所以鍾每次的邀請，他也都會出席。即便在議事過程中有許多的針鋒相對，但在相互溝通之下也達成許多協議，所以他不是一個拒人於千里之外、不願意溝通協調的人。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜，昨（11）日晚間到苗栗頭份替黨籍苗栗山線立委候選人邱鎮軍站台助講。（邱鎮軍競總提供）

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