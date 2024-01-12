為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

曾玟學：賴清德與我當選 會為苗栗爭取更多預算與建設

曾玟學強調若民進黨總統候選人賴清德及他當選，他會為苗栗爭取更多預算與建設。（曾玟學競總提供）

曾玟學強調若民進黨總統候選人賴清德及他當選，他會為苗栗爭取更多預算與建設。（曾玟學競總提供）

2024/01/12 12:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜，昨（11）日晚間到苗栗頭份替黨籍苗栗山線立委候選人邱鎮軍站台助講，韓說未來會在國會與邱並肩作戰，一起為苗栗爭取經費。對此，同選區立委候選人曾玟學今天表示，韓所言根本是廢話，強調若民進黨總統候選人賴清德及他當選，他會為苗栗爭取更多預算與建設。

邱鎮軍昨（11）日晚間在頭份尚順廣場舉辦造勢晚會，韓國瑜站台助講時表示，縣政推動發展還是需要立委配合向中央爭取經費，尤其苗栗縣財政困難，苗栗縣的2席立委更努力爭取，這是邱鎮軍未來進入立院最重要的責任。邱鎮軍在苗栗市長任內勤勞認真，相信未來一定是個敢衝敢拚的立委，他也允諾未來會站在邱鎮軍旁，全力支持一起為苗栗縣爭取建設。

對於韓昨晚的發言，曾玟學批「根本是廢話」，表示若他當選立委、賴清德當選總統，他可以為苗栗帶來更多的預算與建設，同時他是那個更理解苗栗需求、對政策掌握度更高、更有機會說服行政部門採取建議的人，所以「我才是更適合擔任苗栗立法委員的人」。

此外，苗栗縣長鍾東錦昨晚為邱站台時，分享他任議長時與曾玟學是議會同事，38席議員中，37席都願意跟他溝通講話，就只有曾玟學拒人於外；鍾表示這樣的人如果真的當選，不敢想像苗栗縣政會受到多大的影響，呼籲鄉親不能選出扯苗栗後腿的立委來影響縣政進步，要支持邱鎮軍當縣府左右手，

曾玟學則表示，鍾縣長可能縣務繁忙，忘記了2人多次在議長室內所進行的預算、重大法案協調，也曾與他電話聯繫，且鍾縣長希望法案審理前能先溝通，所以鍾每次的邀請，他也都會出席。即便在議事過程中有許多的針鋒相對，但在相互溝通之下也達成許多協議，所以他不是一個拒人於千里之外、不願意溝通協調的人。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜，昨（11）日晚間到苗栗頭份替黨籍苗栗山線立委候選人邱鎮軍站台助講。（邱鎮軍競總提供）

國民黨不分區立委候選人韓國瑜，昨（11）日晚間到苗栗頭份替黨籍苗栗山線立委候選人邱鎮軍站台助講。（邱鎮軍競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨惡人先告狀？ 鄭孟洳：陳麗娜碩論涉抄襲中國論文
2024/01/12 12:14

國民黨惡人先告狀？ 鄭孟洳：陳麗娜碩論涉抄襲中國論文
自由開講》明白真相比選舉結果更重要
2024/01/12 12:14

自由開講》明白真相比選舉結果更重要

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
決戰24小時！黃捷出動百人站路口拜票 喊出「搶救鄰家女孩」
2024/01/12 12:08

決戰24小時！黃捷出動百人站路口拜票 喊出「搶救鄰家女孩」
轟宣明智偽造影響選情冒名信件 郭台銘辦公室：選後將採取行動
2024/01/12 12:07

轟宣明智偽造影響選情冒名信件 郭台銘辦公室：選後將採取行動
選戰倒數！鳳山7成里長現身拉票 要當許智傑分身
2024/01/12 11:58

選戰倒數！鳳山7成里長現身拉票 要當許智傑分身
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播