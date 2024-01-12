國民黨惡人先告狀？ 鄭孟洳：陳麗娜碩論涉抄襲中國論文

高雄市議員鄭孟洳。（資料照）

2024/01/12 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前舉行記者會指控民進黨高雄市立委候選人李柏毅論文涉抄襲。對此高雄市議員鄭孟洳表示，國民黨高雄市議員陳麗娜的碩士論文也抄襲中國的期刊論文。

鄭孟洳在臉書PO文表示，一般來說，不論記者會或公聽會，多半會邀請專家學者出席，針對特定主題為大家說明或解惑，前幾天，KK政線的資深議員陳麗娜，與呂謦煒一起召開記者會，批評議會的同事論文涉及抄襲，陳麗娜出席記者會，不只是想為論文高達96%抄襲的李眉蓁出頭，可能也具備了「懂抄」的專長，現身說法。

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鄭孟洳指出，翻開陳麗娜的碩士論文〈中國大陸旅遊職業學院校務治理發展模式之研究─以浙江旅遊職業學院為例〉，可以發現，她從第5頁的「研究目的」開始，整段又整段地，連續三頁，抄襲中國的期刊論文：趙炬明，〈高等教育學建立大專治理委員會制度——關於中國大專治理制度改革的設想〉，《中國高教研究》（北京）2014.11。

鄭孟洳直言，因為抄襲來源是中國的期刊和書籍等資料，台灣的比對軟體未必可以抓出，只要指導老師不留意，便可蒙混過關，但若放入中國的論文比對軟體一查，或許就無所遁形了。

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