為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨惡人先告狀？ 鄭孟洳：陳麗娜碩論涉抄襲中國論文

高雄市議員鄭孟洳。（資料照）

高雄市議員鄭孟洳。（資料照）

2024/01/12 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前舉行記者會指控民進黨高雄市立委候選人李柏毅論文涉抄襲。對此高雄市議員鄭孟洳表示，國民黨高雄市議員陳麗娜的碩士論文也抄襲中國的期刊論文。

鄭孟洳在臉書PO文表示，一般來說，不論記者會或公聽會，多半會邀請專家學者出席，針對特定主題為大家說明或解惑，前幾天，KK政線的資深議員陳麗娜，與呂謦煒一起召開記者會，批評議會的同事論文涉及抄襲，陳麗娜出席記者會，不只是想為論文高達96%抄襲的李眉蓁出頭，可能也具備了「懂抄」的專長，現身說法。

鄭孟洳指出，翻開陳麗娜的碩士論文〈中國大陸旅遊職業學院校務治理發展模式之研究─以浙江旅遊職業學院為例〉，可以發現，她從第5頁的「研究目的」開始，整段又整段地，連續三頁，抄襲中國的期刊論文：趙炬明，〈高等教育學建立大專治理委員會制度——關於中國大專治理制度改革的設想〉，《中國高教研究》（北京）2014.11。

鄭孟洳直言，因為抄襲來源是中國的期刊和書籍等資料，台灣的比對軟體未必可以抓出，只要指導老師不留意，便可蒙混過關，但若放入中國的論文比對軟體一查，或許就無所遁形了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選戰倒數！鳳山7成里長現身拉票 要當許智傑分身
2024/01/12 11:58

選戰倒數！鳳山7成里長現身拉票 要當許智傑分身
國民黨未邀馬英九站台選前之夜！趙少康：憂馬解釋半天「被挑語病」
2024/01/12 11:55

國民黨未邀馬英九站台選前之夜！趙少康：憂馬解釋半天「被挑語病」

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
陳建仁車掃輔選激戰區 李昆澤：每次都當NBA冠軍戰打
2024/01/12 11:55

陳建仁車掃輔選激戰區 李昆澤：每次都當NBA冠軍戰打
選前最終倒數 苗博雅溫情喊話：苗博雅當選代表臺灣不再有「鐵票區」
2024/01/12 11:51

選前最終倒數 苗博雅溫情喊話：苗博雅當選代表臺灣不再有「鐵票區」
投票前夕操作棄白保藍 國民黨籲選民明天「集中投藍，不投白」
2024/01/12 11:49

投票前夕操作棄白保藍 國民黨籲選民明天「集中投藍，不投白」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播