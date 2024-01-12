選前1天開國際記者會 柯文哲自詡執政黨最強力挑戰者

2024總統大選倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈12日上午召開國際記者會。柯文哲表示，他們在本次總統選舉中，不但與藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者。（柯文哲競選辦公室提供）

2024/01/12 11:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕2024總統大選倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈今（12）日上午召開國際記者會。柯文哲表示，他們在本次總統選舉中，不但與藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力的挑戰者，他也提出3張國政處方箋，承諾若勝選會致力創造「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」的台灣，讓年輕人感受到充滿希望的未來。

柯文哲指出，過去的中央政府在藍綠惡鬥下，以選票為主要考量，缺乏長期規劃，使得台灣出現低薪、高房價、少子化、高齡化、能源短缺、國家債務飆升、勞保即將破產，與兩岸關係愈來愈差等問題。

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柯文哲指出，人民渴望改變、人民需要希望，他認為，現階段台灣面對的各種挑戰，前所未見，台灣必須停止內耗，同心協力落實「國家治理」，並發揮海洋民族的包容力，平等對待國內所有的族群，打造「共融社會」。

柯也預期，下一屆國會會是三黨不過半，民眾黨將在國會扮演關鍵力量，發揮監督、制衡的功能，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，「團結台灣」。

最後，柯文哲也再次提出3張「國政的處方箋」，第一為「務實的經濟發展」，政府必須解決產業的各項短缺問題與能源議題，必須穩定外資的信心、創造良好的投資環境，並積極申請加入CPTPP、RCEP等區域經濟組織。

第二則是「科學的國防準備」，台灣不應當把和平寄託在對方的善意之上，柯主張，將國防預算從目前的GDP 2.5%提高到3%，延續「國機國造」、「國艦國造」，購買符合台灣戰略目標的國防武器，並投資國防工業，確保台灣國防自主。

柯接著表示，第三為「善意的兩岸交流」，他認為，和平是「多贏」，衝突則是「多輸」，台灣應當成為區域安定的關鍵力量，「我會依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸問題」，確保台灣人民繼續保有民主、自由的生活方式和政治制度，並以互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、還有互相諒解的「五個互相」促進交流，增加善意，最起碼減少風險和擦槍走火。

柯文哲也承諾，若勝選，會秉持初衷與理念，致力創造「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」，要用繁盛的經濟和軟實力，讓台灣成為世界的焦點，讓台灣人保有繁榮、穩定、和平，讓年輕人重新感受到一個充滿希望的未來。

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