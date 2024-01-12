如何看待藍營立委選情 連勝文以「笑到臉抽筋」形容

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2024/01/12 09:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日上午接受廣播節目專訪，被問到藍營立委選情時，他以「笑到臉抽筋」來形容，但談到民進黨總統候選人賴清德，則批賴「個性很硬、剛愎自用、非常危險」，並稱如果強烈主張台獨的賴清德當選，再加上未來當選美國總統的人如果是前總統川普，將會成為一個「完美的風暴」，他還痛批民進黨「沒有做不到的壞事，只有想不到的壞事」，做壞事情的政黨只需要專心在立法院負責監督就好。

連勝文表示，一位在洛杉磯的成功華人企業家朋友最近返回台灣，對方告訴他，如果川普當選，台灣總統又是賴清德，會很可怕。

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連勝文強調，賴清德過去擔任台南市長時期，長達200多天不進議會，這種強烈的性格，很難再改變，如果讓主張台獨的賴清德當選，台灣由「個性很硬、剛愎自用、非常危險」的人執政，今年美國總統選舉結果又是要加大打擊、壓制中共力道的川普當選，未來中國與美國的飛機可能會在台灣上空飛來飛去。

連勝文還說，川普過去煽動群眾進攻美國國會，「他連自己人的命都不顧了」，如果賴清德與川普雙雙擔任總統，將是一個「完美的風暴」，如果以後美、中軍艦在台海撞在一起，台灣派出救難船支援，將會被中國視為幫忙美國，結果會非常恐怖。

連勝文並痛批民進黨為了選舉，綁架台灣，最近連憲兵站、派出所的跑馬燈都在宣傳中國介選，這就是在配合搞「抗中保台」、介選牌，他認為，一般公務員不會這樣搞，一定是有人在拍馬屁，民進黨連這種「鳥招」、「賤招」都出現，代表民進黨已經選不下去了。

另外有關前總統馬英九接受外媒專訪表示相信中共領導人習近平，引發社會爭議，連勝文表示，馬英九是被斷章取義、曲解，馬的談話重點並非是否相信誰，而是在於雙方要互信，他並強調，馬英九是「退休公務員」，不在其位，不謀其政，「份際應該可以保持的很好」，對於馬英九因此無法出席今晚國民黨的選前之夜造勢，他說，「帳要算在民進黨身上」。

對於明日選舉結果，連勝文說，「就是迎接勝利」，最近他到中、南部輔選，每一位年輕的藍軍立委候選人都笑容燦爛，這就是一種正能量，因此他自己也都「笑到臉抽筋」，充分感受到政黨輪替的契機與氛圍愈來愈重。

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