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到彰化為陳秀寳輔選 小英總統喊話：福興鄉得票率要超越蔡英文

總統蔡英文到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，同時為陳秀寳輔選。（記者劉曉欣攝）

總統蔡英文到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，同時為陳秀寳輔選。（記者劉曉欣攝）

2024/01/11 20:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選前衝刺！總統蔡英文今天下午到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，蔡英文喊出，她兩任總統的國會都有過半，在福興鄉得票率都超過6成，這次國會要過半，鄉親要全力支持在地的民進黨第一選區立委陳秀寳，讓陳秀寳得票率還要超越蔡英文，繼續留在國會服務。

蔡英文指出，民進黨執政8年來，經濟成長已經名列4小龍第1名，股票指數更是已經超越香港。她上任以來，為了推動基礎建設，卻遭到在野黨的強力反對，最後能夠順利推動的最大關鍵，就是國會過半，才有現在台灣的繁榮發展。

蔡英文強調，基礎打好了，就要繼續做下去，長照預算也是在民進黨政府執政下，從50億成長到876億，好的政策需要延續，就要支持對的人，讓民進黨的國會過半。

蔡英文指出，全世界都在關注台灣這次選舉，台灣的民主自由是亞洲第1名，全世界都在看，台灣這次選舉會不會因為遭受壓力就屈服，還是能夠延續民主自由，所以這次選舉很重要，希望鄉親1月13日投下守護台灣民主自由的一票。

蔡英文今天到福興慈安宮參拜，由慈安宮主委黃萬興接待，陳秀寳表示，同安寮十二庄請媽祖是百年的無形文化資產，社尾地區居民完成建廟大業，也讓這項文化傳統更加發揚光大。

總統蔡英文喊出，讓陳秀寳得票率超越蔡英文的6成 。（記者劉曉欣攝）

總統蔡英文喊出，讓陳秀寳得票率超越蔡英文的6成 。（記者劉曉欣攝）

總統蔡英文到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，並為陳秀寳輔選。（記者劉曉欣攝）

總統蔡英文到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，並為陳秀寳輔選。（記者劉曉欣攝）

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