選前車掃衝刺 賴坤成、劉櫂豪狹路相逢

台東立委綠營分裂，民進黨賴坤成（右道中間吉普車右方站立者）與王義川（右道中間吉普車左方站立者）車隊，與無黨籍劉櫂豪（左道紅車中間站立者）車隊，今天下午在中山路狹路相逢。（記者黃明堂翻攝）

2024/01/11 19:34

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨「搶救義川大兵」車掃今天下午與立委候選人賴坤成會合掃街，與無黨籍候選人劉櫂豪的車隊交會而過，但各自拜票，並未擦槍走火。不過，賴坤成經過劉櫂豪競總時，大喊「願賭服輸、尊重民主機制」。

王義川「川流不息環台大車掃」到了台東，陪同立委候選人賴坤成一路風塵僕僕從太麻里一路前進到台東市區，沿途民眾熱烈歡迎，傳原王義川團隊原先設定要到無黨立委劉櫂豪服務處前公園短講，但因時間問題取消，不過，在經過中山路國泰世華銀行前，劉櫂豪正好也車掃而過，狹路相逢，但未出現對嗆。

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賴坤成說，台東跟花蓮一樣，一直都是一個藍大於綠的縣市，但他一路以來作為民進黨籍的參選人，努力在台東開疆闢土，好不容易當選過國大代表、市長及立法委員，但是選舉不僅僅只是看藍綠，他對台東的服務一直都是不分藍綠，而台東需要的各項工作，包含醫療水準提升、公地放領、交通建設等等，都是他念茲在茲想要完成的未盡之責。

賴坤成說，過去他在僅有的兩年立委任期內，卯足全力穿梭朝野，打拚出了花東基金，包含熱氣球嘉年華、衝浪公開賽及農路修補，經費都來自花東基金，台東市民許多人都為他報不平，他清清白白做事情，好相處會做事，台東需要的是替台東發現問題、解決問題，有夠力又敢做敢當的人，希望能有這個機會能重返國會，希望台東鄉親可以支持他。

劉櫂豪今天也全力衝刺，下午市區車隊掃街，劉櫂豪的女兒第一次站在宣傳車上一起掃街。最後關鍵時刻，劉櫂豪在臉書上感性發文催票，呼籲台東鄉親，是這場選舉的主人，要為台東投下超越黨派的一票，為台東選出最好的人。

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