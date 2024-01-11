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首頁　>　政治

林國春再控萬里老家未交付信託 賴清德競總：抹黑蹭聲量

賴清德競總發言人郭雅慧。（資料照）

賴清德競總發言人郭雅慧。（資料照）

2024/01/11 16:23

相關新聞︰

藍稱新北市府未收到申請公益信託登記案 賴清德：律師依法進行程序中

〔記者陳昀／台北報導〕針對新北市立委候選人林國春今又指控民進黨總統候選人賴清德萬里老家未交付公益信託，賴競總發言人郭雅慧痛批，律師群已正式聲明要接手相關法律程序，這樣不專業的指控只求政治操作，在事實與法律面皆犯下嚴重錯誤，問政品質著實荒唐，難道是在靠抹黑曝光蹭聲量？請侯市長早日回歸市政，不要再讓新北市被「幽靈環繞」。

郭雅慧澄清，賴清德萬里老家公益信託案早已交付專業律師，早在去年12月26日由律師群正式對外發布共同聲明，告知社會接手老家居住權處置的法律程序，媒體皆有相關報導，難道林國春開記者會前連網路查詢都不會？還是又在裝不知，靠抹黑謀曝光蹭聲量？

郭雅慧表示，遺憾的是，之前新北市將老家說成幽靈房屋，並且於通知現地丈量寄送公文時，無視當事人有委任代理人，刻意捨棄已經建立的聯繫模式，改以掛號信送至無人長住的台南戶籍地，如今林國春竟又將律師與代書視為幽靈代理人，遺憾國民黨候選人靠抹黑耍嘴皮求曝光，也希望侯市長早日回歸市政不要讓新北市被幽靈環繞。

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