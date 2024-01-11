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馬英九「相信習近平」說惹議 李忠憲：相當無知

前總統馬英九出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會並發表談話。（記者田裕華攝）

前總統馬英九出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會並發表談話。（記者田裕華攝）

2024/01/11 17:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對前總統馬英九日前接受「德國之聲」專訪相信中共領導人習近平的談話，成大教授李忠憲表示，連中國人都不太相信習近平，台灣現在還會講相信習近平的人一定是相當的無知！

李忠憲在臉書PO文表示，中國的獨裁者，每一個都想要併吞台灣，江澤民、胡錦濤、習近平都一樣，但是之間還是分有讀書或只有小學畢業的，我講的不是文憑，而是實際的知識，一般認為若一開始就是習近平的話，不會讓中國爬得這麼高，然後現在摔得這麼重，很多人用「小學生獨裁者」來講習近平，也調侃叫他「習總加速師」，讓中國加速的墜落。

李忠憲指出，馬英九雖然有哈佛大學博士的文憑，邏輯、視野和認知能力比不上像我爸那樣國小畢業的工人們，現在還會講相信習近平的，通常都沒有什麼知識，也是完全缺乏國際觀的鄉巴佬。不要講國際社會如何看待香港一國兩制的結局，中國自己國家境內，對於疫情的黑箱作業，到底死了多少人到現在全世界還沒人真正知道，連中國人自己都很不滿而且非常害怕恐懼。

李忠憲續指，尤其打破從鄧小平以來中共總書記任期的規定，想要學習毛澤東稱帝，一直做到死，江澤民沒有好下場，李克強前陣子突然死掉，胡錦濤在習近平稱帝之際，就在眾目睽睽之下，被強迫拉出會場之外，更不用講中國商場上像馬雲這些小咖的，誰會相信習近平？

李忠憲直言，連中國人都不太相信習近平，台灣現在還會講相信習近平的人一定是相當的無知！你如果不相信習近平，千萬不要投給習支持的侯友宜或柯文哲！

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