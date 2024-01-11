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批綠營抹紅馬英九 蕭旭岑：不顧台灣人安全 就是真正出賣台灣

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2024/01/11 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨總統候選人賴清德及幕僚批評前總統馬英九，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應表示，馬英九真正疼惜台灣人，才會呼籲要降低衝突，那些刻意操作緊張對立，把中華民國當成災難的人，是出賣台灣，才是真正的災難。

蕭旭岑強調，馬英九日前接受「德國之聲」訪問的發言重點，就是兩岸要有互信，才能和平交流與談判，但不代表沒有自己的主張，更沒有失去自己的立場，過去馬政府執政8年的對等、尊嚴就是例證，這次所有朝野總統候選人，都說如果當選要和中國大陸對話，請問兩岸沒有互信要如何對話？

蕭旭岑表示，連美國白宮都罕見在選前正式表態不支持台獨，可見局勢緊張，只有不負責任的政客，才會一直強調兩岸不能互信，要往戰爭的方向走，賴陣營這兩天的操作，坐實他們完全不考慮台灣人的身家性命，連美國的話都置若罔聞，只想透過激化引戰來擷取選票利益。

蕭旭岑批評蔡英文總統與賴清德，都不接受中華民國憲法關於兩岸定位的規定，才造成兩岸關係惡化，馬英九闡述中華民國憲法，呼籲回到自己執政時期兩岸對等，尊嚴，相互尊重，難道對台灣人不好？為何要抹紅？難道台灣人的安危對蔡英文和賴清德不重要嗎？

蕭旭岑表示，馬英九任內國防支出超越前兩任總統，並非常注重自我防衛能力，但是在蔡英文破壞兩岸互信後，戰爭風險急劇升高，只靠著叫囂的嚇阻，與義和團式的黑熊學院，絕對不能保護台灣人安全，只會把台灣人推向險境。

蕭旭岑指出，馬英九疼惜台灣鄉親的心，不希望台灣人陷入戰火的想法，絕對不容汙衊與抹紅，那些意圖扭曲馬英九談話，完全不顧台灣人安全的人，就是真正出賣台灣的人。

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