陸空交鋒！黃秀芳反抹黑 楊曜聰喊「踹共」

選前最後衝刺，彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳（中）繼續在選區車隊掃街拜票、催票。（黃秀芳競總提供）

2024/01/11 16:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰倒數計時，彰化縣第二選區立委候選人民進黨黃秀芳、國民黨楊曜聰固守陸戰、空戰，雙方陣營站路口、車掃拜票，楊曜聰再拿建設與問政表現議題叫陣對手踹共，誠實面對選民；黃秀芳則呼籲鄉親抹黑技倆意圖影響選情，選戰最後一哩路，請大家沉住氣，但要有危機意識，1月13日團結堅定站出來出門投票，她有信心會繼續在立法院，為鄉親打拚！

選前2天，黃秀芳毫不鬆懈，清晨與各區聯合後援會站路口，上午與下午也在選區車隊掃街拜票，獲支持者熱情回應。

請繼續往下閱讀...

黃秀芳說，這次選舉，她遭遇史無前例的抹黑，但她清白從政、專職民代，面對滿街抹黑布條，堅持高格調選戰，不亂拉布條、不抹黑、不賄選，相信選民有雪亮的眼睛，會做出正確的判斷，選戰最後關頭，她懇請大家冷靜下來，選對的人、走對的路，她有信心在彰化進步的路上，繼續拚。

楊曜聰今早也在彰化市金馬路與曉陽路等市區重要路口拜票，他在FB臉書發布影音，叫陣黃秀芳「直球對決」，呼籲黃秀芳就他質疑台中綠色捷運延伸彰化段、立院表決贊成美豬進口、國會評鑑表現不好等議題，如果他所言非事實，歡迎提告，否則請停止一切的抹黑說。

楊曜聰說，黃秀芳指控他抹黑，又無法提出證據他哪裡抹黑了，就是「作賊喊抓賊」，完全心虛無法誠實面對自己過去在立法院的表現，他要求黃秀芳公開講清楚、說明白，誠實面對選民。

國民黨彰化縣第2選區立委候選人楊曜聰在選前倒數計時最後衝刺，頂著寒風站路口，向民眾拜票。（楊曜聰競總提供）

彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳拜票車隊，穿梭市區大街小巷，受到民眾歡迎。（黃秀芳競總提供）

選戰最後關頭，國民黨彰化縣第2選區立委候選人楊曜聰，站路口拜票、催票。（楊曜聰競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法