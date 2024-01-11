台南新市區點選票也出動點鈔機 3種選票張數差距原因曝光

新市區公所也出動點鈔機清點選票。（記者劉婉君攝）

2024/01/11 16:20

〔記者劉婉君／台南報導〕總統及立委選舉投票日在即，台南市新市區雖然選舉人數只有3萬左右，區公所今（11）日仍出動點鈔機協助清點選票，總統、區域立委及政黨票張數有些微差距，也讓部分民眾有些疑惑，新市區長潭乃澄說，請教台南市選委會後，主要是因「設籍時間」規定不同而有差異。

新市區此次選舉共規劃31處投開票所，區公所今天在公所3樓清點選票，除了有13名公所人員之外，也使用點鈔機清點，現場並有公所及警方人員全程錄影。

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新市區總統選票3萬878張、區域立委選票3萬606張、政黨選票3萬886張、平地原住民立委選票52張、山地原住民立委選票47張，總計9萬2469張。譚乃澄說，動用點鈔機清點選票，除了考量精確性之外，也可以精省人力，明天再由各投開票所人員前往清點。

而總統、區域立委、政黨選票彼此之間有些微差距，則因取得總統副總統選舉權、立委選舉權的設籍時間規定有關，取得總統副總統選舉權者，須於去年7月13日前，在全國任一地設籍，或是去年9月12日至12月4日先於遷出地戶政事務所申請返國投票，經核准後再於全國任一地恢復戶籍。政黨票選舉權須在去年9月13日前在全國任一地設籍，區域立委選舉權則必須在去年9月13日前設籍台南市，並於去年11月7日前遷入該選舉區者。

新市區公所也出動點鈔機清點選票。（記者劉婉君攝）

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