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標榜「打柯戰韓最用力」 李宗霖邀陳奕齊到台南市場掃街

南市議員李宗霖邀陳奕齊到台南東菜市陪同掃街拜票，支持者高舉「打柯戰韓最用力」的手板，希望在台南票倉衝出佳績。（圖由李宗霖提供）

南市議員李宗霖邀陳奕齊到台南東菜市陪同掃街拜票，支持者高舉「打柯戰韓最用力」的手板，希望在台南票倉衝出佳績。（圖由李宗霖提供）

2024/01/11 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣基進台南市議員李宗霖今天邀請創黨主席、不分區立委參選人陳奕齊到台南東菜市陪同掃街拜票，支持者高舉「打柯戰韓最用力」的手板，希望在選戰倒數的最後2天，在台南票倉衝出佳績。

李宗霖表示，陳奕齊是一手組建台灣基進這支隊伍的靈魂人物，過去受到他的啟發投身公共事務，一做政治就做了10年，並終於當選市議員，陳奕齊就是其中的幕後推手。

陳奕齊說，今天特別來到台南掃街拜票，因為過往基進在台南的成績都很不錯，希望最後2天的衝刺期在台南衝出佳績。台南被稱為是台灣的民主聖地，特別在本土意識上特別強，基進就是最符合期待、也是台南人的最佳選擇。

陳奕齊說，今年國會幾乎可預期的會大亂，因為遭到罷免的韓國瑜、背棄太陽花的黃國昌以及在台南選不上市長，只會演布袋戲的謝龍介都將進入到國會扯台灣的後腿。台南人想要守護台灣的民主，唯一的方式就是讓最有戰力的基進進入到國會，才有機會拚本土過半，甚至避免韓國瑜擔任立法院院長。

李宗霖說，自從自己是議員上任以來推動許多改革，包括下架有國安、食安疑慮的螺螄粉、爭取本土語言教師以及讓機車能夠直行西門圓環等政績。希望透過這些有感政績，讓台南的市民朋友相信台灣基進值得託付，把陳奕齊送入國會。

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