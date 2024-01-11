為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國家級警報大響扯介選 國防部怒斥荒謬

國防部9日首度發「國家級警報」簡訊，因中國發射衛星但偏離預定路徑，飛越台灣南部上空，在野陣營質疑是介選。國防部副部長柏鴻輝今（11）日在行政院會後記者會嚴正駁斥，他強調，國軍24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，國防部絕對行政中立，外界指控國軍介選，這是非常荒謬的事情。（資料照）

國防部9日首度發「國家級警報」簡訊，因中國發射衛星但偏離預定路徑，飛越台灣南部上空，在野陣營質疑是介選。國防部副部長柏鴻輝今（11）日在行政院會後記者會嚴正駁斥，他強調，國軍24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，國防部絕對行政中立，外界指控國軍介選，這是非常荒謬的事情。（資料照）

2024/01/11 12:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部9日首度發「國家級警報」簡訊，因中國發射衛星但偏離預定路徑，飛越台灣南部上空，在野陣營質疑是介選。國防部副部長柏鴻輝今（11）日在行政院會後記者會嚴正駁斥，他強調，國軍24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，國防部絕對行政中立，外界指控國軍介選，這是非常荒謬的事情。

柏鴻輝指出，不管中國發射艦載衛星或者導彈，國軍都能運用情監偵系統，有效地掌握飛行路徑，也可以預測會在哪裡落海，此次，中國發射衛星與美國所公布的路徑，差別非常大，飛行路徑已偏離正常範圍，經過台南和台東，在東部落海。

柏鴻輝說，國防部空作部中將指揮官在現場按照民航法實施細則規定，行使權責，當下立刻打電話給國防部長邱國正，在許可之下，發布警報。由於中國火箭殘骸會掉落，發布警報是要保障人民生命財產安全，必須要從嚴認定。

柏鴻輝強調，國軍不介入口水戰，指揮官只要做到提醒民眾注意安全，因為不知道殘骸會不會掉下來。要在這麼短時間內、這麼大壓力下，每天面對中共灰色地帶衝突，他24小時守在洞裡面，「說指揮官介選不公平」，指揮官基於權責，冒著職務風險跟高層建議，國人不應該給他鼓勵和支持嗎？

柏鴻輝表示，他對指揮官抱予同情，覺得國人對他太不公平了，這樣的指責，一個指揮官做不下去，國家安全絕對不是一個指揮官負責的，每天監控台海，24小時不分晝夜，請問要如何介選？這是非常荒謬的一件事情。

柏鴻輝強調，他要鄭重告訴國人，國防部絕對嚴守行政中立，絕對沒有介選，保護國家安全是國軍的職責，長期以來中共用灰色地帶襲擾台灣，國軍是24小時備戰，不管海上空中陸地上，沒有一分一秒鬆懈過，也守護這樣的安全讓選舉可以順利進行，希望不要再給國軍貼標籤。

柏鴻輝也說，在發送細胞簡訊過程當中，有很多值得檢討的地方，相關疏失，未來改進，也歡迎大家批評指教，絕對虛心接受。未來仍會挺身站出，在有危害國人生命安全之際，確保民眾知的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
預警中國今將兩次發射衛星 國防部：對台灣無危害
2024/01/11 11:29

預警中國今將兩次發射衛星 國防部：對台灣無危害
「民進黨賣芒果乾」 台灣AI實驗室：虛假帳號操作國家級警報事件
2024/01/10 17:00

「民進黨賣芒果乾」 台灣AI實驗室：虛假帳號操作國家級警報事件

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作
2024/01/10 12:44

國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作
國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」
2024/01/10 12:43

國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播