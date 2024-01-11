國家級警報大響扯介選 國防部怒斥荒謬

國防部9日首度發「國家級警報」簡訊，因中國發射衛星但偏離預定路徑，飛越台灣南部上空，在野陣營質疑是介選。國防部副部長柏鴻輝今（11）日在行政院會後記者會嚴正駁斥，他強調，國軍24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，國防部絕對行政中立，外界指控國軍介選，這是非常荒謬的事情。（資料照）

2024/01/11 12:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部9日首度發「國家級警報」簡訊，因中國發射衛星但偏離預定路徑，飛越台灣南部上空，在野陣營質疑是介選。國防部副部長柏鴻輝今（11）日在行政院會後記者會嚴正駁斥，他強調，國軍24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，國防部絕對行政中立，外界指控國軍介選，這是非常荒謬的事情。

柏鴻輝指出，不管中國發射艦載衛星或者導彈，國軍都能運用情監偵系統，有效地掌握飛行路徑，也可以預測會在哪裡落海，此次，中國發射衛星與美國所公布的路徑，差別非常大，飛行路徑已偏離正常範圍，經過台南和台東，在東部落海。

請繼續往下閱讀...

柏鴻輝說，國防部空作部中將指揮官在現場按照民航法實施細則規定，行使權責，當下立刻打電話給國防部長邱國正，在許可之下，發布警報。由於中國火箭殘骸會掉落，發布警報是要保障人民生命財產安全，必須要從嚴認定。

柏鴻輝強調，國軍不介入口水戰，指揮官只要做到提醒民眾注意安全，因為不知道殘骸會不會掉下來。要在這麼短時間內、這麼大壓力下，每天面對中共灰色地帶衝突，他24小時守在洞裡面，「說指揮官介選不公平」，指揮官基於權責，冒著職務風險跟高層建議，國人不應該給他鼓勵和支持嗎？

柏鴻輝表示，他對指揮官抱予同情，覺得國人對他太不公平了，這樣的指責，一個指揮官做不下去，國家安全絕對不是一個指揮官負責的，每天監控台海，24小時不分晝夜，請問要如何介選？這是非常荒謬的一件事情。

柏鴻輝強調，他要鄭重告訴國人，國防部絕對嚴守行政中立，絕對沒有介選，保護國家安全是國軍的職責，長期以來中共用灰色地帶襲擾台灣，國軍是24小時備戰，不管海上空中陸地上，沒有一分一秒鬆懈過，也守護這樣的安全讓選舉可以順利進行，希望不要再給國軍貼標籤。

柏鴻輝也說，在發送細胞簡訊過程當中，有很多值得檢討的地方，相關疏失，未來改進，也歡迎大家批評指教，絕對虛心接受。未來仍會挺身站出，在有危害國人生命安全之際，確保民眾知的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法