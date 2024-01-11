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民眾黨又潑髒水質疑高端未過EUA先生產 王必勝：跳針式抹黑與扭曲

針對民眾黨再質疑「還未過EUA就先生產疫苗原液是未卜先知？」，衛福部次長王必勝表示，這是無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。（資料照）

針對民眾黨再質疑「還未過EUA就先生產疫苗原液是未卜先知？」，衛福部次長王必勝表示，這是無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。（資料照）

2024/01/11 13:14

〔記者林惠琴／台北報導〕總統大選進入倒數，高端疫苗議題仍燒不停，民眾黨中央委員張凱鈞公布一份文件，指控高端在通過二期臨床試驗的半年前，未過緊急使用授權（EUA）就已先大量生產共375萬劑的疫苗原液，質疑早就內定。對此，衛福部次長王必勝今（11）日砲轟，這是無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。

針對民眾黨再質疑「還未過EUA就先生產疫苗原液是未卜先知？」，王必勝指出，早在2021年5月30日疾管署就已發過新聞稿，預採購2000萬劑國外、1000萬劑國內疫苗。當時AZ、莫德納等疫苗也都還未完成試驗。國內也是針對進入第二期的高端、聯亞各預採購500萬劑。

王必勝說明，預採購是讓廠商有保障研發成功會有買家，而在當時疫苗需求孔急的態勢下，也是保障政府買得到。至於廠商是否會預先生產？除了對自己產品的信心，也因當時全球疫苗生產原料大家搶很兇，如不先準備，恐怕通過EUA也什麼都交不出來，這國內外廠家都是這樣。至於如果預先生產結果EUA沒過，那也只好自行負責虧損了。

若將時間軸拉回到2021年6月，聯亞生技的新冠疫苗也是解盲及量產同步進行，當時聯亞生技就曾公開回應媒體提到，雖然6月8日完成所有受試者的抽血樣本，但在6月初已量產陸續運出，同步將疫苗送到倉儲存放。原因在於疫苗保存期限很多都只有6個月，如果按照正常流程等解盲成功後，再申請EUA，等待通過可能就得花上1個月以上，由於要趕在8月底完成500萬劑交貨，因此解盲之前，每天都會分批開始生產，將完成的疫苗運到外倉存放，解盲、量產要同步進行，再來申請EUA，萬一解盲沒過關，這些疫苗通通得銷毀。

王必勝強調，漫長的抗疫過程中，時空環境不斷轉換。當時急需疫苗，整個政府團隊用盡一切心力，窮極一切可能，只求在合法的前提下，儘快拿到安全有效的疫苗讓民眾接種。無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。

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