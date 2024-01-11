投票倒數 高雄學生民主聯盟呼籲學長姐返鄉投票

高雄學生民主聯盟喊話「民主青年不缺席！這個周六我們一起回家投票！」（高學盟提供）

2024/01/11 11:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕本週六（13日）是總統及立委選舉票日，高雄學生民主聯盟指出，身為關心台灣民主發展的組織，在這次的民主路上他們也沒有缺席，串聯高雄多校學生會，一同呼籲在外地唸書工作的學長姐們，後天一定要返鄉投票！

高學盟表示，近幾年，高雄學生公共參與的風氣日漸興盛，許多市府內的委員會都有學生擔任委員，與市府官員們共同提出對這座城市未來的想像，而這座城市的學生們，在沒有投票權的情況下，面對這個周六即將來臨的總統大選，也有些想法想說。

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楠梓高中學生會表示，2024年的總統大選即將到來，學長姐們的聲音至關重要！請不要錯失投票的機會，呼籲學長姐們可以回到家鄉行使公民權利。這不僅是對未來的投資，更是對國家的參與貢獻。「每一張選票都能塑造我們的未來。請為自己、為我們的未來，回家投票吧！」

高師大附中學生會也呼籲，不僅是為了未來，更是為了替我們未能爭取到的公民權發出無聲的抗議，1月13日總統大選，學長姐請一定要記得回家，為我們投下珍貴的一票。

三民高中學生會說，在面臨考試的緊要關頭，學長姐們辛苦了！同時一起來臨的挑戰還有13日的總統大選，由衷希望能夠投下這神聖的一票，投下我們羨慕的一票，祝一帆風順！

中正高中學生會也呼籲青年踴躍返鄉投票，認為投票是每一個具有投票權的公民的權利和責任，每一張選票都是對社會未來的一種期許，這次的選舉是青年影響社會的機會，不論你的立場為何，每一位公民都有自己的價值觀的權利，而投票，是表達對社會期許最直接的一種方式。

高學盟強調，從2020高雄市長補選、2021四大公投、2022地方大選及修憲複決，他們都不斷的期盼著，在其他縣市讀書工作的學長姐們可以一起回到家鄉、一同參與決定這座島嶼未來方向的行動。也希望能未來當選的政府能清楚的意識到，青年是台灣民主更加穩固的重要族群，進而提出更多友善青年、促進青年發展的政策，讓台灣能夠逐漸邁向落實世代正義的道路。

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