「萬老師」郭昱晴合體車隊掃街 蘇巧慧：用實在成績爭取支持

蘇巧慧（左）與郭昱晴合體在鶯歌車掃。（記者翁聿煌攝）

2024/01/10 18:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕選戰倒數3天，立法委員蘇巧慧拚連任，地毯式拚陸戰，早晚站路口，同時緊鑼密鼓車隊掃街，她今天與民進黨不分區立委候選人郭昱晴在鶯歌車掃，新北市議員卓冠廷隨後陪同，希望在選戰最後關頭結合陸、空戰，催出選票、贏得勝選。

蘇巧慧說，選情十分緊張，她已經連辦62場地方座談會，持續整整一個月連走30天徒步掃街，掃過近30次市場，要透過「地毯式」陸戰，努力向民眾宣傳過去成績、贏得勝利。

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蘇巧慧指出，在過去兩屆任期中，她和在地議員、里長一起為地方解決許多20年來沒有被解決的問題，包括為鶯歌車站增設12部全新的電扶梯，成功推動鳳鳴簡易車站，打通新樹鶯堤外便道等等。她希望用實在的成績爭取民眾支持，面對對手陣營喊出「做就對了」，她相信選民眼睛是雪亮的，對手家族盤踞地方20年，相比她服務地方8年的政績，「只要公平的評比，就知道誰才是適格的委員」。

有趣的是，韓國瑜日前同樣來到鶯歌陪同國民黨候選人車隊掃街，「萬老師」郭昱晴馬上來鶯歌為蘇巧慧助選，較勁意味濃厚，郭昱晴說，選前民進黨、國民黨兩黨舉辦記者會，民進黨讓國際媒體看見台灣，國民黨則極盡惡意抹黑之能事，格調高下立判。

郭昱晴更批評國民黨提名韓國瑜作為不分區立委第1名，呼籲選民支持民進黨，避免藍、白過半，「不要讓台灣史上唯一被提罷免兩次的人，成為立法院長」。卓冠廷大讚蘇巧慧真正為地方做事，不僅推動大型地方建設，也改善民眾日常生活，例如照顧三湖三鳳地區民眾通勤權益、改善學校設備，8年來為選區爭取經費超過千億，「是真正有做事、會做事的立委」。

蘇巧慧（左）與郭昱晴在鶯歌車掃，受到支持者熱情歡迎。（記者翁聿煌攝）

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