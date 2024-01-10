馬英九稱兩岸關係須相信習近平 民進黨：支持侯友宜就是支持馬、習

針對馬英九的說法，民進黨今批評，國民的的外交路線就是跟中國綁在一起，國民黨總統候選人侯友宜（圖中）的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。（侯辦提供、路透；本報合成）

2024/01/10 17:19

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九接受德國之聲專訪，並表示就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。對此，民進黨今（10）日批評，國民黨的外交路線就是跟中國綁在一起，國民黨總統候選人侯友宜的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。

針對馬英九的說法，民進黨發言人張志豪表示，很驚訝這是中華民國台灣的前總統，很失格，不僅說要相信習近平，還拿民進黨主席賴清德的名字對著外媒說是「LIE（英文：說謊）」，同時還主張要統一，離譜至極，呼籲侯友宜應該立刻表態，是不是跟馬英九一樣相信習近平。

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民進黨發言人戴瑋姍也批評，國民黨的國際外交路線就是要跟中國綁在一起，始終沒有改變。馬英九8日接受德國之聲專訪說「兩岸統一是台灣可以接受的選項」、「兩岸關係要相信習近平」，等於是為習近平背書，甚至操弄國外媒體誤解台灣人對兩岸關係的看法和主張。離譜的是馬英九還說相信習近平，等於國民黨就是相信一中原則，侯友宜的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯友宜就是馬前卒，支持侯友宜就是支持馬英九。

戴瑋姍說，馬英九也在專訪提到侯友宜都是依據他的兩岸主張和做法，可以延續他的兩岸政策，所以即便馬英九說出兩岸必須統一，支持侯友宜就是支持馬英九、支持習近平，也就是相信一中原則。

針對馬英九的說法，民進黨今批評，國民的的外交路線就是跟中國綁在一起，國民黨總統候選人侯友宜（圖中）的兩岸政策都聽馬英九的，正代表侯是「馬前卒」，支持侯友宜就是支持馬英九、習近平。（資料照）

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