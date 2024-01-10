賴清德老家公益信託？ 王鴻薇：文化部、教育部、新北市府都未收到申請

王鴻薇指出，賴清德萬里老家是違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能。（資料照）

2024/01/10 17:07

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〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德在辯論會上宣布將萬里老家公益信託，捐作「礦工生活文史工作空間」，國民黨立委王鴻薇今日表示，文化部、教育部、新北市府等主管機關都說未收到申請。

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王鴻薇指出，賴清德萬里老家是違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，上面的違建還是違建，且地政局也說得很清楚，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。

王鴻薇表示，她分別詢問可能未來可以作為礦工紀念館的教育部及文化部，也有請他們轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託，至昨天為止，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託。

王鴻薇表示，所謂的公益信託根本八字没一撇。當一個總統候選人，對選民的第一個承諾就跳票，賴清德的誠信還值得誰信任？這不是賴皮什麼是賴皮？

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