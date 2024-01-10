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台灣人工智慧實驗室：臉書虛假帳號有系統操作國家級警報事件

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，國家級警報事件發生後，在社群平台上出現大量協同帳號（具有協同行為的帳號）活動，試圖誤導民眾、批評政府兩岸政策，在台灣製造混亂。（記者田裕華攝）

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾表示，國家級警報事件發生後，在社群平台上出現大量協同帳號（具有協同行為的帳號）活動，試圖誤導民眾、批評政府兩岸政策，在台灣製造混亂。（記者田裕華攝）

2024/01/10 14:45

〔中央社〕總統大選倒數，台灣人工智慧實驗室今天發布觀察報告指出，9日的國防部國家級警報事件已有900多則新聞，在臉書（Facebook）不易看到，卻有虛假帳號有系統地把相關資訊分享到社團當中，宣傳政府與執政黨介入選舉。

國防部9日發布國家級警報，提到中國發射的衛星飛越南部上空，但英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈）；國防部指出，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾今天出席認知操作觀察會議表示，國家級警報事件發生後，在社群平台上出現大量協同帳號（具有協同行為的帳號）活動，試圖誤導民眾、批評政府兩岸政策，在台灣製造混亂。

杜奕瑾強調，有些協同團體的操作是為了激化台灣民眾的對立，拿最不堪言論互相攻擊，讓台灣民眾無法理性討論，產生對台灣媒體和政府的不信任。在這次選舉期間，透過短影音操作的介入很明顯，協同團體在網路上會設法創造新名詞、帶領潮流，但不見得能成功。

杜奕瑾也提到，過去協同團體操作與中國官媒論述沒有那麼一致，隨著選舉時間越接近，到了上週卻變得相當一致，可能是為了操作棄保效應。

台灣人工智慧實驗室表示，在去年12月30日至今年1月6日期間，偵測到大量疑似人工智慧（AI）生成的醜聞影片，由協同群協助操作散布，試圖打擊特定候選人的形象。

台灣人工智慧實驗室指出，上週中國官媒主打「台灣兵凶戰危」、「高端疫苗弊案」等主題，協同群跟進官媒操作目標，放大相關議題的輿論操作。透過分析觀察到疑似假帳號創立的臉書粉專，以影音吸引一般人後，再分享政治議題，影響閱讀者。

台灣人工智慧實驗室也發現，曾同時操作國內外事件、論述與中國官媒高度相似，且積極參與本次總統大選的2個臉書協同群Facebook #61009、Facebook #61019，上週比較不操作民眾黨總統候選人柯文哲粉專，主要在特定候選人與現任總統粉專下進行操作，論述主要為攻擊特定政黨。

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