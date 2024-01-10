蔡英文「獻聲」催票 黃捷︰最後時刻爭取每1張選票

黃捷今早與「這個世代」立委候選人到台北車站呼籲青年返鄉投票。（黃捷競辦提供）

2024/01/10 14:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕本週六（13日）就是總統及立委大選投票日，民進黨高雄市第6選區立委候選人黃捷今天（10日）北上與「這個世代」立委候選人曾玟學、賴品妤、吳沛憶、苗博雅等，在台北車站喊聲請青年世代返鄉投票，黃捷也公布總統蔡英文為黃捷催票的電話錄音，希望在最後時刻，能爭取每1張選票。

黃捷表示，她與每個夥伴的選區都在苦戰，很可能都只差1票就能決定勝負。因此，選前3天特別北上，就是希望告訴所有在異鄉的遊子們，非常需要大家的每張選票，這次立法院可能面臨3黨不過半的結果，而「這個世代」所堅持的價值，包含繁榮自主、公益永續與性別平權等，更可能因此走回頭路。她呼籲所有的年輕夥伴，站出來支持年輕、進步、改革的力量，讓「這個世代」一起進入國會，在國會團結力量，守護台灣，也希望在台北的朋友回家投票。

請繼續往下閱讀...

曾玟學表示，在場的每一位夥伴的選區，都是激戰區而不是舒適區，因為大家都認為這些地方最值得投入；賴品妤、苗博雅也表示，大家的選區長年以來都被地方勢力把持，關係盤根錯節，所以更需要年輕的力量回家，用選票選出對的人；吳沛憶也發出動員令，希望年輕朋友回家投票，讓「這個世代」6席全上。因行程不克前來的吳崢也派出人形替身，與5位夥伴同心齊力、呼籲返鄉投票。

選戰最後衝刺，總統蔡英文也為黃捷錄音催票電話，蔡英文在錄音中表示，「我想推薦年輕優秀的黃捷進入國會，協助陳其邁一起打拚，讓高雄成為更幸福的城市，黃捷有理想、有熱忱，是最適合高雄的新世代立法委員」。在最後黃金72小時，由蔡英文總統推薦，力拚新世代席次，向年輕選票呼喚。

民進黨「這個世代」希望讓新世代的立委6席全上。（黃捷競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法