國民黨指高雄局處長請假輔選 陳其邁爆氣︰侯友宜已請假100多天

國民黨指高雄局處長請假輔選，陳其邁爆氣回「侯友宜已請假100多天」。（記者葛祐豪攝）

2024/01/10 12:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰白熱化，國民黨指高市府某些局處首長請假輔選；對此，高雄市長陳其邁今天爆氣回應說:「侯友宜已經請假100多天，怎麼還會講其他人請假的事情?」

高雄市長陳其邁昨天深夜透過影片，娓娓道出高雄這幾年的改變，呼籲1月13號一定要出來投票，3票民進黨，延續光榮高雄路。

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對此，陳其邁今天受訪時表示，選舉剩下3天即將投票，投票結果會影響高雄發展，過去8年蔡總統主政下，非常支持高雄重大建設，台積電等半導體大廠也紛紛進駐高雄，「選對的人走對的路，將讓高雄持續在大南方大發展」，國土均衡狀況下，讓高雄持續進步。

陳其邁說，過去國民黨在2017年反對前瞻建設、杯葛軌道建設，他很擔心換黨換人做，前鎮漁港會不會取消?輕軌捷運會不會取消?這些重大建設對高雄影響很大，民進黨中央那麼支持高雄建設，也希望賴蕭配繼續支持高雄 。

針對國民黨指高市府某些局處首長，請假輔選；陳其邁今天受訪時也反擊說，國民黨總統候選人侯友宜已經請假100多天，怎麼還會講其他人請假的事情?

陳其邁強調，蔣萬安、盧秀燕跟他一樣，都按規定，政務官請假輔選已行之有年，這是很正常的事情，「怎麼你們的總統候選人已經請假100多天，還在說嘴其他政黨呢?」

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