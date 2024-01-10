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「這個世代」台北火車站集合！呼籲年輕人返鄉投票

「這個世代」北車集合。（記者陳奕劭攝）

「這個世代」北車集合。（記者陳奕劭攝）

2024/01/10 11:39

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數3天，為了號召更多選民出來投票。「這個世代」連線成員吳沛憶、苗博雅、賴品妤、曾玟學、黃捷今天（10日）在台北火車站集合，號召年輕人返鄉投票，用選票守護家鄉、守護未來，打敗盤根錯節的政治家族、地方勢力。

台北火車站是許多北漂遊子必經之路，「這個世代」連線成員今上午集合，高喊「青年行動！返鄉投票！守護家鄉！守護未來！1月13日！回家投票！」號召異鄉遊子出面投票。黃捷強調，別放棄手上那張票，勝敗就在一票之間，今天在台北車站召開記者會，希望年輕學子買下車票，回家投下神聖一票、守護進步改革力量。

吳沛憶以年長大姐之姿發出動員令，希望「這個世代」6席全上，一個都不能少。她表示，「這個世代」9年前因太陽花學運集結，衝破黑箱服貿高牆。現在她們面對國民黨黑金勢力高牆，過去都在不可能的選區，如今透過各位支持，終於變五五波激戰區。她呼籲，星期六一定要出來投票，幫每位候選人拉票。她預告未來進國會將有大作為，台灣會有不一樣的改變。

曾玟學表示，「這個世代」每個選區都是困難激戰區，現在只差在外的年輕遊子回家支持。他向在外苗栗人說，這次一定要選出正確的人，把苗栗的污名撕下來，帶著對家鄉的愛回來投票，讓苗栗脫胎換骨。

賴品妤批評，許多地方家族盤根錯節，長期掠奪資源、喝地方血，曾玟學選區有涉黑候選人，還有地方家族出賣國家利益，長期侵蝕台灣非都會區，她們面臨地方家族、黑道、劣質候選人的挑戰，拜託大家帶回都會養分滋養家鄉，1月13日就差這一票。

呼籲年輕學子返鄉，苗博雅強調，年輕人的一票真的重要，有關家鄉的改變。她與曾玟學要強攻這區，因為國民黨糟蹋了他們選區，曾玟學的對手竟然是毒窟主人，可謂30年少見，國民黨還沒收大安區立委，還找了烙跑的候選人，「不關心自己家裡，下場就是被糟糕的人統治」，懇求各位回家投票。

吳沛憶以年長大姐之姿發出動員令，希望「這個世代」6席全上，一個都不能少。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶以年長大姐之姿發出動員令，希望「這個世代」6席全上，一個都不能少。（記者陳奕劭攝）

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