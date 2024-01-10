南投今起兩梯次選票點領 總統、政黨、區域立委印製票數不一
2024/01/10 11:19
〔記者謝介裕／南投報導〕再過3天就是1月13日總統及立委選舉投票日，南投縣選委會今起分兩天兩梯次，展開清點選票交由縣內13鄉鎮市公所保管作業，為投票做好選務準備。
據南投縣選委會統計，此次選舉，全縣印製的總統票計有407149張、政黨票（不分區立委）407387張，至於區域立委有384545張、平地原住民立委選票有1345張、山地原住民立委選票有20172張，合計406062張。
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然而，從總統、政黨（不分區立委）迄區域立委，具有投票資格的選舉人數全部都不一樣，且以區域立委選舉人數及票數最少，原因為何？也引發外界關注。
南投縣選委會副總幹事黃志聰表示，依選罷法規定，擁有總統選舉投票權的人，必須在台灣居住屆滿6個月；政黨票則是必須在台灣居住屆滿4個月；至於具有南投縣區域立委投票權的人，同樣須在縣內居住屆滿4個月，這也是上述3種選票選舉人數及票數多寡差別的關鍵所在。
南投縣區域立委選舉區分兩個選區，選票在警方協助戒護順利運回選委會後，今日由立委第一選區烏溪線的埔里、草屯、中寮、魚池、國姓及仁愛等6公所開始點領票；明（11）日則輪到立委第二選區濁水溪線的南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里及信義等7公所，選委會提醒各公所要善盡選票保管職責，以利投票作業順利進行。