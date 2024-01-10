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南投今起兩梯次選票點領 總統、政黨、區域立委印製票數不一

南投警方協助戒護選務人員將總統及立委選舉選票運回南投縣選委會。（圖由南投縣選委會提供）

南投警方協助戒護選務人員將總統及立委選舉選票運回南投縣選委會。（圖由南投縣選委會提供）

2024/01/10 11:19

〔記者謝介裕／南投報導〕再過3天就是1月13日總統及立委選舉投票日，南投縣選委會今起分兩天兩梯次，展開清點選票交由縣內13鄉鎮市公所保管作業，為投票做好選務準備。

據南投縣選委會統計，此次選舉，全縣印製的總統票計有407149張、政黨票（不分區立委）407387張，至於區域立委有384545張、平地原住民立委選票有1345張、山地原住民立委選票有20172張，合計406062張。

然而，從總統、政黨（不分區立委）迄區域立委，具有投票資格的選舉人數全部都不一樣，且以區域立委選舉人數及票數最少，原因為何？也引發外界關注。

南投縣選委會副總幹事黃志聰表示，依選罷法規定，擁有總統選舉投票權的人，必須在台灣居住屆滿6個月；政黨票則是必須在台灣居住屆滿4個月；至於具有南投縣區域立委投票權的人，同樣須在縣內居住屆滿4個月，這也是上述3種選票選舉人數及票數多寡差別的關鍵所在。

南投縣區域立委選舉區分兩個選區，選票在警方協助戒護順利運回選委會後，今日由立委第一選區烏溪線的埔里、草屯、中寮、魚池、國姓及仁愛等6公所開始點領票；明（11）日則輪到立委第二選區濁水溪線的南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里及信義等7公所，選委會提醒各公所要善盡選票保管職責，以利投票作業順利進行。

南投縣政府秘書長洪瑞智（右）在縣府民政處長林琦瑜（左1）等人陪同下，關心各公所選務人員點領總統及立委選舉選票情形。（圖由南投縣選委會提供）

南投縣政府秘書長洪瑞智（右）在縣府民政處長林琦瑜（左1）等人陪同下，關心各公所選務人員點領總統及立委選舉選票情形。（圖由南投縣選委會提供）

南投縣立委選舉第一選區的公所選務人員在選委會點領總統及立委選舉選票。（圖由南投縣選委會提供）

南投縣立委選舉第一選區的公所選務人員在選委會點領總統及立委選舉選票。（圖由南投縣選委會提供）

南投縣立委選舉第一選區的公所選務人員在選委會點領總統及立委選舉選票。（圖由南投縣選委會提供）

南投縣立委選舉第一選區的公所選務人員在選委會點領總統及立委選舉選票。（圖由南投縣選委會提供）

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