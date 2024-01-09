3退職2升官 台南小內閣人事搬風

南市法制處處長楊璿圓（右）、工務局局長陳世仁（左）今日宣誓就職，台南市長黃偉哲期勉繼續勇於任事。（台南市府提供）

2024/01/09 23:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市小內閣新氣象，法制處處長楊璿圓、工務局局長陳世仁今（9）日宣誓就職；另外副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌、人事處長沈德蘭將分別在2月11日、1月10日及1月16日退職，市長黃偉哲今天頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。

新任法制處處長楊璿圓原為法制處副處長，於去（2023）年8月1日代理處長；工務局局長陳世仁原為副局長，於去年7月16日代理局長，均於今日升任局（處）長。黃偉哲表示，兩位新任局處首長都是從台南市政府基層公務人員做起，有充分的歷練與行政及實務經驗，是具有專業且瞭解地方需求的在地人才，期許繼續勇於承擔重大責任，共同強化市府團隊的法制素養及工程專業，提升整體的行政效能。

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副秘書長王揚智於108年2月1日到職迄今滿5年，因個人生涯規劃回任南台科技大學，任職期間襄助市政推展，擔任考績會主席等要職及協助各局處業務推展溝通協調，完成運河星鑽市地重劃違建宮廟拆除等。

衛生局長蘇世斌局長即將於1月10日歸建奇美醫院，任期內推動「智慧稽查」縮短跨科流程、建置「健康共照雲」主動提供便民服務，經歷武漢肺炎和登革熱疫情防疫，去年衛生局更獲得第1屆透明晶質獎特優機關。

人事處長沈德蘭於2018年7月到職以來已任滿5年6個月，因職期屆滿，將調任台中市政府人事處，任期內積極配合市政發展需要，規劃調整市府組織架構，帶領的人事單位不只是幕僚，同時也成為市府最棒的策略夥伴。

據了解，台南市衛生局長職缺，將由衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳接任，具公共衛生領域專長，武漢肺炎及登革熱等重大防疫經驗，被市長黃偉哲相中，並向衛福部借將，成為南市近10年多來，唯一一位非醫師擔任衛生局首長。

南市衛生局長蘇世斌（左1）、副秘書長王揚智（左3）、人事處長沈德蘭（右1）即將退職，台南市長黃偉哲（左2）肯定3人對市政貢獻。（台南市府提供）

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