為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國瘋狂介選揚言中止ECFA 陸委會轟：別以為可逼台灣人就範

中國商務部今日宣稱，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。陸委會對此表達嚴正抗議。 （資料照）

中國商務部今日宣稱，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。陸委會對此表達嚴正抗議。 （資料照）

2024/01/09 22:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今（9日）宣稱，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。陸委會今晚表達嚴正抗議，並警告中方勿低估台灣人的智慧，一而再的介選作為，只會適得其反。

中國商務部自今年元旦起，中止對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12項石化產品，中止適用ECFA協定稅率。今日進一步聲稱，「自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任」，並稱正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。

對此，陸委會表示，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與中方協商，但中國目標顯然是介選，對於我方建議完全充耳不聞。

陸委會批，中國謊稱不介入台灣選舉，卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，該會對中國當局提出最嚴厲譴責，也奉勸中國當局不要以為統治中國百姓的手法，可以恐嚇台灣人民，逼迫台灣人民就範。

陸委會也呼籲國人，認清中國的介選企圖，台灣的自由民主要靠我們自己來捍衛，委屈不能求全，唯有阻絕中國對我民主自由體制的破壞，拒絕中國對台灣產業的無理侵害，才能真正維護台灣的長期利益及長治久安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
籲中國停止藉經濟介選 政院經貿辦：勿自陷錯誤政治邏輯
2024/01/09 22:04

籲中國停止藉經濟介選 政院經貿辦：勿自陷錯誤政治邏輯
中國放話再砍ECFA優惠 經部：出口額幾已降至生效前水準
2024/01/09 21:48

中國放話再砍ECFA優惠 經部：出口額幾已降至生效前水準

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
中國取消ECFA 12項石化產品優惠關稅 王美花：就是介選
2024/01/06 17:23

中國取消ECFA 12項石化產品優惠關稅 王美花：就是介選
中國介選再出招 ECFA部分產品關稅優惠昨起中止╱蔡︰台灣人會做出智慧的決定
2024/01/02 05:30

中國介選再出招 ECFA部分產品關稅優惠昨起中止╱蔡︰台灣人會做出智慧的決定

三分之一業績都靠「它」這區業績2023創新高
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播