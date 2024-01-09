中國瘋狂介選揚言中止ECFA 陸委會轟：別以為可逼台灣人就範

中國商務部今日宣稱，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。陸委會對此表達嚴正抗議。 （資料照）

2024/01/09 22:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國商務部今（9日）宣稱，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。陸委會今晚表達嚴正抗議，並警告中方勿低估台灣人的智慧，一而再的介選作為，只會適得其反。

中國商務部自今年元旦起，中止對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12項石化產品，中止適用ECFA協定稅率。今日進一步聲稱，「自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任」，並稱正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。

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對此，陸委會表示，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與中方協商，但中國目標顯然是介選，對於我方建議完全充耳不聞。

陸委會批，中國謊稱不介入台灣選舉，卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，該會對中國當局提出最嚴厲譴責，也奉勸中國當局不要以為統治中國百姓的手法，可以恐嚇台灣人民，逼迫台灣人民就範。

陸委會也呼籲國人，認清中國的介選企圖，台灣的自由民主要靠我們自己來捍衛，委屈不能求全，唯有阻絕中國對我民主自由體制的破壞，拒絕中國對台灣產業的無理侵害，才能真正維護台灣的長期利益及長治久安。

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