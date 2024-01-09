籲中國停止藉經濟介選 政院經貿辦：勿自陷錯誤政治邏輯

行政院經貿談判辦公室。（資料照）

2024/01/09 22:04

〔記者謝君臨／台北報導〕對於中國商務部今（9）日聲稱研究進一步採取中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收產品關稅優惠一事，行政院經貿談判辦公室表示，我方鄭重警告中方應立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選，否則只會適得其反，進一步傷害兩岸經貿的正常往來，也讓廣大的台灣企業及民眾認清中方推動兩岸經濟融合發展，完全是出於政治目的。

經貿辦重申，中國政府在我總統大選期間對我進行貿易壁壘調查，又逕自認定結果、終止部分ECFA項目，均已違反世界貿易組織（WTO）機制與相關規範。我方再次呼籲中方應循WTO機制處理貿易問題，不要自陷嚴重錯誤的政治邏輯。

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經貿辦指出，我國去年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，包括農產品、化學品、紡織品等對中國出口已全面減少，成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家等。事實上，中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業對中國市場出口的依賴程度。

經貿辦表示，對於中方威脅進一步中止ECFA早收項目，台灣已改變過去ECFA造成與中國經濟一體化的路徑，2022年早收產品出口中國占出口全球比重4.3%，預估2023年全年早收出口值將回落至ECFA生效前水準。

經貿辦強調，我政府已就本案的風險及損害做好萬全準備，各相關部會將持續與業者密切溝通，必要時，也會有快速的輔導機制協助業者即時因應。

經貿辦再次重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方改正企圖影響台灣政治走向的錯誤做法，展現誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決兩岸貿易存在的各種問題。

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