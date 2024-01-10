健保點值成總統選戰焦點 醫師公會：醫界最關心4件事

健保點值成為近期總統選舉政策焦點之一。（記者林惠琴攝）

2024/01/10 06:49

首次上稿 01/09 23:16

更新時間 01/10 06:49

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康近日拋出健保點值1點1元政見，民進黨總統候選人賴清德也承諾平均點值不低於0.9元，並朝1點1元目標邁進。中華民國醫師公會全聯會今（9）日發出聲明，期盼政府在未來能夠落實4點，包含上任2年內以公務預算補足健保點值缺口、掛號費等行政費用應尊重市場機制、新藥新科技由公務預算而非健保支出、醫療保健支出占GDP在4年內逐步達最少8%。

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醫師公會全聯會表示，我國健保制度堪稱世界奇蹟，而成功的地方，竟然就是可以大幅度合法的減少原本應該給付給醫療提供者的費用，也因此造就了台灣的血汗醫療和導致大量的醫事人員離職。

醫師公會全聯會期盼政府在未來能夠落實4點，首先，各總統與立委候選人皆能承諾於上任2年內以公務預算補足健保點值缺口，以免造成血汗醫療甚至是血本無歸的醫療，其浮動點值應保障至少為0.95以上；並應於未來4年內比照藥費達成1點1元對醫療的基本保障，此外亦應逐年依照物價指數調整醫療點數，以保障醫療品質。

其次，掛號費等非屬醫療費用的行政費用，應尊重市場機制，而非以行政命令限制，避免產生市場失衡，以及限制醫療發展。

再來，重大與高貴的新藥、新科技等高耗用資源的醫療費用，屬於政策專案支出範圍，不應於保障民眾基本醫療健康權利的健保費用中支用，而應另以公務預算挹注其經費，以保障民眾基本醫療權益。

最後，為保障人民醫療權益與提升國家醫療發展，我國醫療保健支出占GDP的占率應於4年內逐步調高至最少為8%。

醫師公會全聯會強調，這些是現在醫界全體所最關心事項，不但攸關我國未來醫療發展，實為發展我國衛生保健政策的基本事項，期盼社會各界與3組總統候選人皆能以國民健康為重，以醫療發展為要，在尊重醫療專業前提下，挹注足夠資源，保障醫療品質與滿足國民醫療需求。

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