中國射衛星台灣發警報 蔡總統：全程掌控台海動靜不必驚慌

中共發射衛星飛越台灣上空，蔡英文（左）酸「有可能射不準，射到歪掉」。（記者洪定宏攝）

2024/01/09 20:14

〔記者洪定宏／高雄報導〕針對中共發射衛星飛越台灣上空，總統蔡英文今天傍晚到高雄市楠梓區右昌三山國王府參拜後，向選民致詞指出，可能因為台灣要選舉，所以示威一下、干擾一下，「也有可能射不準，射到歪掉」，但大家不要驚慌，所有台海的動靜，全程24小時掌控，「任何的情況，我們都準備好，來保護台灣」。

蔡英文強調，發出國家警報，是要讓大家知道台灣是「透明的社會，增加社會的韌性」，但如果常常發生，怎麼辦？國防要加強，沒有問題，但手中的選票比國防還有力，她呼籲選民，無論台灣的上空發生什麼事情，這一張票要穩穩地投下去，告訴全世界「我們選擇民主自由」 。

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蔡英文表示，台灣是今年第一個選舉的民主國家，全世界都在看，「看台灣是要堅持自由民主這條路？還是要妥協？」如果「我們堅持的話」，世界就會覺得很放心，認為「台灣人夠堅持」，證明台灣選的是自由民主，「全世界就會選擇跟我們站在一起」，甚至民主國家總統或總理曾發表聲明指「台海的和平穩定，是我們共同關切的」，以及「任何人都不可以以武力改變台海現狀」，蔡英文認為「這就是要保護台灣的意思」。

蔡英文強調，民主國家的意志很堅定，就是要跟台灣站在一起，所以習近平才會在去年APEC會議，跟美國總統拜登見面時說「沒有要打台灣的計畫」，蔡英文認為「這就是國際壓力」，所以選票最有力，呼籲選民，無論台灣的上空發生什麼事情，這一張票要穩穩地投下去，告訴全世界「我們選擇民主自由」。

蔡英文指出，台灣克服困難，完成潛艦與高教機，自我防衛能力會愈來愈強，民主國家都看在眼裡，所以「這張選票很重要，展現給全世界的人看，我們台灣人有決心，繼續跟民主自由站在一起。我們跟民主自由國家站在一起，這些國家就會來守護台灣」。

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