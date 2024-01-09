轟趙拋健保點值1點1元騙選票 王必勝：每年要增千億須大漲保費

衛福部次長王必勝。（資料照）

2024/01/09 19:52

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康近日拋出健保點值「1點1元」政見，引發討論，更傳出好幾個醫師LINE群組一面倒說要投國民黨。不過，衛福部次長王必勝今（9日）無奈表示，這是「外行人開空頭支票騙選票」，以過往資料推算，若要達到1點1元，未來可能每年要增加1000億元以上的費用，都要由全民負擔，「必須大幅調漲健保保費」。

趙少康拋出健保點值1點1元，王必勝今酸趙「得意洋洋」，其實就是「外行人開空頭支票騙選票」因為總額制度明定於全民健康保險法中，如無配套措施，保障1點1元等同廢除總額制度，進而造成費用支出失控，恐加速健保財務惡化，加重民眾保費負擔。

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王必勝指出，若以疫情前2019年的健保申報資料推算，要達到點值1點1元，當年需要增加650億元以上，未來則可能要每年1000億元以上的費用，而且會逐年爆增，這些費用就要由全民負擔，也就是「大幅調漲健保保費」，今年就要漲，而且是年年大調漲，這些他沒說，「只是喊口號」。

王必勝也強調，如果是漸進的方式，現在就在做了，共有4個層面，包含穩健總額成長，今年總額成長率採最高標4.7%；去年新冠費用1點1元，各總額平均點值補足到每點0.9元，前2季已撥補51億元，後2季比照辦理；政府以公務預算補充健保基金，去年、今年分別是240億元及200億元；今年起會再於每年總額外挹注200億元來提升醫事人員待遇。

王必勝指出，未來陸續還會有各項擴大總額的規劃繼續執行，讓健保點值逐漸提升，強調「我們在做的是有計畫、實際且可行的方案，而不是政客一句空話，變成另一個633」。（前總統馬英九過去曾喊出平均每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元，成為空頭支票）。

王必勝也強調，點值1點1元的另一個意涵是，拿掉實施了23年的總額制，這個除了要朝野同意來修法，也要有另一個可行的制度，來管控勢必爆衝的醫療費用。大家可以集思廣益來討論。

衛福部長薛瑞元昨接受媒體採訪時也是說，健保點值1點1元，在總額制度制度之下會有困難度，要求點值在多少以上，服務量就會受限，但若服務量超過總額，則等於白講，修法才能做到。

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