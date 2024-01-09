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徐巧芯、許淑華被爆選區看板違規 下午雙雙拆除

許淑華在下午召開記者會，現身看板違規處將其拆除。（記者楊心慧攝）

許淑華在下午召開記者會，現身看板違規處將其拆除。（記者楊心慧攝）

2024/01/09 18:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第七選區（松山、信義）國民黨立委候選人徐巧芯被檢舉於台北市信義區莊敬路423巷8弄10號的競選總部的廣告物看板違規，她也爆料許淑華多處看板違規，許淑華則在下午召開記者會，現身看板違規處將其拆除，徐巧芯也表示，今上午10時收到通知說有違規疑慮，在建管處來會勘前已於下午3時30分拆除完畢。

徐巧芯表示，競選總部看板高度違規，已在下午3時30分拆除完畢，她只有注意「三點不露」原則，沒有注意到還有個細節，就是參選人競選辦公室正面式招牌廣告縱長不得超過2公尺的規定，但當知道這件事後，馬上請人拆除，並稱民進黨在全台北市的大街小巷都放上競選廣告，並違反「三點不露」規定。

徐巧芯說，她檢舉超過一個月，卻沒要改善、下架的意思，如同民進黨總統候選人賴清德老家「賴皮寮」，看板上也顯示是民進黨台北市黨部黨部所掛，「露三點」包含立法委員、姓名、號次、長相、黨籍等，已經是五點全露。

許淑華下午現身違規之處，並受訪表示，她有所疏忽，該承擔就承擔，她拆給大家看，要展現出民意代表、未來的立法委員該做敢當，她就是該做敢當的人，也請大家公平的對待任何候選人，只要有違規全部都會拆除，「我敢做敢當霸氣的拆除帆布廣告。」

許淑華強調，只要是違法、違規的事，一切依法辦理，但是她絕對不會當狗仔到處去檢舉別人，或者是製造別人的麻煩，選舉到了總是會出現抹黑、造謠，這樣的行徑不斷的出現，認為民眾也看得非常厭煩。

徐巧芯在建管處來會勘前已於下午3時30分拆除完畢。（徐巧芯提供）

徐巧芯在建管處來會勘前已於下午3時30分拆除完畢。（徐巧芯提供）

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