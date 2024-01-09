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影片瘋傳歧視勞工 韓國瑜：捏造、抹黑

社群網站流傳韓國瑜看不起勞工的影片，韓國瑜（中）今天表示，自己也是辛苦出身，憑什麼看不起勞工，質疑是捏造、抹黑造謠。（記者陳建志攝）

社群網站流傳韓國瑜看不起勞工的影片，韓國瑜（中）今天表示，自己也是辛苦出身，憑什麼看不起勞工，質疑是捏造、抹黑造謠。（記者陳建志攝）

2024/01/09 19:32

〔記者陳建志／台中報導〕近日社群網站流傳一段韓國瑜在造勢場合上的發言，影片中韓國瑜表示「一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統，然後現在準備參選中華民國總統」，遭質疑看不起勞工。韓國瑜今天受訪澄清，自己也是辛苦出身，憑什麼看不起勞工，強調是因賴清德說中華民國憲法是個災難，他認為這樣要參選總統完全是錯誤的，希望不要捏造、抹黑造謠。

近日社群網站流傳一段韓國瑜在造勢場合上的發言，「一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統，然後現在準備參選中華民國總統，這是吃中華民國的飯，砸中華民國的鍋，斷中華民國的根，我們全力用選票唾棄賴清德好不好？」此說法遭批評是看不起勞工。

韓國瑜今天下午陪台中第6選區立委候選人羅廷瑋、第7選區立委候選人林家興到新光黃昏市場拜票時受訪表示，這兩天有媒體刻意扭曲他的談話，強調前總統陳水扁是三級貧戶，卻能選上中華民國總統，這是多麼了不起的故事，而且自己多次強調，陳水扁能當上中華民國總統，代表民主社會的可貴，每個人只要認真向上努力就有機會爬升，陳水扁唯一的缺點，是當上總統後貪污，使得他的名聲壞掉。

韓國瑜說，賴清德也是一樣，他說中華民國憲法是個災難，自己認為賴清德副總統參選總統是完全錯誤的，強調士農工商百工百業，不管是農民的孩子、漁民的孩子、勞工的孩子，每個人都有公平競爭的機會，因為有中華民國的保護、政府的照顧還有個人的努力，使得人民有機會向上提升，強調自己有哪一點說看不起勞工的孩子。

韓國瑜說，這次選舉台北市提名的徐巧芯爸爸媽媽開早餐店、羅智強爸爸是基隆港碼頭工人，自己是半工半讀當警衛讀大學，侯友宜家裡賣豬肉，趙少康副總統候選人從小在台南市場賣雞，每一個人都很辛苦的長大，只希望有一個中華民國保護著每一個小老百姓，這跟看不起勞工有什麼邏輯性？

韓國瑜批評這是某些電視台的惡劣手法，加上名嘴和1450推波助瀾，今年選舉因為沒有王立強，沒有香港反送中，只好捏造韓國瑜看不起勞工，請民進黨拿出8年的成績單出來，告訴大家做了什麼事，而不是選舉只剩3天，來個韓國瑜看不起勞工，自己都是辛苦出身，憑什麼看不起勞工，選舉到了這樣抹黑造謠一點意思都沒有。

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