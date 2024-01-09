柯建銘酸黔驢技窮，敗象已露 藍黨團回嗆：難怪有6成5民意要下架民進黨

行政院長陳建仁今赴立法院針對高端疫苗做專案報告，國民黨團批評陳建仁今日全程以強辯、絕口不承認的方式替高端辯護。（圖擷自國會頻道直播）

2024/01/09 19:22

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長陳建仁今赴立法院針對高端疫苗做專案報告，民進黨團總召柯建銘批評，國民黨在選前執意開臨時會，不外乎想再進行抹黑攻擊，「KMT黔驢技窮，敗象已露，侯趙必敗」；對此，國民黨團發出聲明，陳建仁今日全程以強辯、絕口不承認的方式替高端辯護，難怪超過6成5的民意要下架民進黨政府。

國民黨團指出，蔡政府花費全民40億元納稅錢，購買500萬劑高端疫苗，最後高達170萬劑報廢，在野黨持續監督政府要求公布與高端的合約，民進黨上上下下奮力抵抗至今不公布，甚至衛福部還要求保密30年。

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黨團表示，至今全民對高端疫苗至少還有以下幾大疑點尚未得到解答：

一、一間民營的生技公司，在衛福部還沒決定採購何種疫苗？還沒通過疫苗審查，高端公司內部就提早得知採購價格？就知道一定會通過疫苗審查？難道是自恃朝中有人所以可以為所欲為？

二、高端公司在疫情期間股價大幅飆漲，總共被金管會移送九次資料給法務部，兩年多了至今還查不出來？法務部有在認真查？

三、民進黨口口聲聲要成立疫苗國家隊，但是高端疫苗有哪個國家跟我們採購？是不是只有民進黨政府編列特別預算來買單？

四、高端如果是民進黨政府口中的疫苗國家隊，流感疫苗卻要代理韓國疫苗，國家隊生產不出來自己的流感疫苗，有這樣的國家隊？

五、最重要的，高端疫苗只做到第二期人體實驗，連第三期都還沒做，衛福部就火速通過EUA。而不管立法院怎麼要求，衛福部完全不敢提供高端疫苗的EUA審核資料，是因為審核標準量身訂做還是心虛？

黨團認為，今天陳建仁面對全民關心的種種疑問，在立法院臨時會備詢時，回應在野黨委員的各種提問，卻全程以強辯、絕口不承認的方式替高端辯護；而民進黨團昨天在朝野協商會場上雖然答應召開臨時會，全黨團64人卻只來了22人簽到，國民黨團來了26人，在野黨比執政黨還多人，顯見民進黨團就是刻意迴避，為了護航高端。

黨團批評，民進黨政府如果有心要公布高端合約，在野黨在立法院就不用屢屢召開專案會議、調閱小組來要求衛福部不要黑箱作業。

黨團表示，大家不要忘記，過去全民缺疫苗需要疫苗保護時，是民進黨政府刻意阻擋疫苗採購，是民間公司團體排除萬難才得以引進疫苗，讓國人免於失去生命的威脅，難怪超過6成5的民意要下架民進黨政府，這樣政府可惡至極，一定要完成政黨輪替，下架貪腐的民進黨。

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