因緩刑「不符參選資格」 王家貞籲支持者立委票「領票不蓋票」

南市議員王家貞因偽造文書案被判緩刑，不符資格未能參選。王家貞今日公開呼籲支持者，1月13日在第5選區立委選票部分「領票不蓋票」。（記者王姝琇攝）

2024/01/09 17:14

〔記者王姝琇／台南報導〕南市議員王家貞原受國民黨徵召參選第5選區立委，卻因偽造文書案被判緩刑，不符資格未能參選。王家貞今日公開呼籲支持者，1月13日在第5選區立委選票部分「領票不蓋票」，下架民進黨、還台灣人公義。

王家貞表示，律師團隊針對此案一路抗告到最高法院行政法庭，要求假處分還她參選權，迄今仍未獲回應。她質疑，為何如此懼怕她參選立委？是因為她進立院第1個要實踐的政見就是「恢復特偵組」？她說，違憲惡法台灣人民都看在眼裡、記在心裡，逃不過歷史的審判。

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王家貞強調，「千錯萬錯王家貞當然有錯，錯在竟然相信民進黨對中華民國憲法還有基本尊重。」一邊參選中華民國的正副總統、立法委員，一邊又如此公然踐踏中華民國的憲法，無法無天的行徑以為台灣人都沒看到？

她也說，1個多月來，在下架貪腐政權、保衛台灣人生命與財產安全的道路上，她和服務處工作夥伴依然持續努力並沒有停止，繼續發送已印製及印製中的3波文宣，為侯趙配加上國民黨籍立委候選人全力催票。﻿

王家貞向鄉親喊話，1月13日出門踴躍投票，總統票投3號侯趙配，政黨票投9號國民黨；至於第5選區（東區16里、南區、安平區、中西區）立委選票，抗議違憲惡法「領票不蓋票」，﻿「教訓民進黨，下架貪腐政權，還台灣人公義。」

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