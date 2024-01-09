蕭美琴回應外媒雙邊關係 賴清德在旁一舉動超紳士

蕭美琴在回應外媒時，賴清德還扭開寶特瓶為蕭倒水，紳士舉動令人會心一笑。（圖擷取自直播）

2024/01/09 14:54

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今天召開選前國際記者會，外媒關切蕭美琴如何處理與各國雙向合作的議題，她說，台灣希望壯大經貿、國防等實力，並深化國際合作，確保台海穩定及對外關係發展的穩定性；值得注意的是，蕭美琴在回應外媒時，賴清德還扭開寶特瓶為蕭倒水，紳士舉動令人會心一笑。

蕭美琴指出，她在華府工作期間與美國建立緊密的合作及夥伴關係，並提出「戰貓外交」的構想，以台灣的利益跟主體出發，在各方利益之間維持最佳平衡點，我們與美方也建構共同的利益與價值，包括對民主自由的堅持、對區域和平穩定和繁榮的共同利益，我們也謹慎地平衡在美國朝野兩黨之間，讓他們不分黨派全力支持台灣。

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蕭美琴表示，台灣對於政治體制、兩岸關係有許多不同觀點，但維持現狀已經成為國際社會對我們的期待，也是兩岸需共同承擔對國際社會、對區域穩定的責任，賴清德和她會延續蔡英文總統非常負責任且已獲得國際信任、支持的路徑，持續發展對外關係，確保台海穩定及對外關係持續發展的穩定性。

針對與澳洲的雙向合作，蕭美琴表示，澳大利亞雖不同於美國有「台灣關係法」作為強勁雙邊關係基礎，我們仍有很多發展空間，台灣發展對美關係的議題也有部分是我們希望與澳洲進一步深化的，包括已經建構的GCTF全球合作交流架構，除了台灣跟美國之外，澳大利亞、日本已經是正式的夥伴，來搭建一個可以讓台灣有意義的參與的跟貢獻國際社會的平台。

蕭美琴強調，發展對外關係最重要的目標之一就是確保區域的穩定，相信澳大利亞跟我們一樣都主張維持一個以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的穩定，和平要靠實力，台灣希望壯大包含經貿、國防等方面的實力，並持續深化與各方國際友人共同合作的空間，我們跟澳洲共同面對假訊息侵擾、被威權國家運用經貿籌碼政治性脅迫，所以更需要深化合作、減少經濟脅迫的可能性。

蕭美琴說，因為提問是針對澳大利亞，但我們對其他國家，對歐洲、日本也是一樣的態度，都認為應該深化貿易及夥伴關係，合作領域包含賴清德提到的氣候變遷、能源轉型及能源安全、科技發展等，以及全球性傳染病防治，我們必須合作處理跨國性問題。

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