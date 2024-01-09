稱遭盜用照片 山原立委候選人林世偉按鈴控告

新竹第11屆山地原住民立委候選人林世偉今（9）日上午前往新竹地檢署，按鈴控告有不明人士盜用他的照片和影片，「到處散播不實的謠言」，意圖使他不當選，違反選舉罷免法。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/09 14:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹第11屆山地原住民立委候選人林世偉今（9）日上午前往新竹地檢署，按鈴控告有不明人士盜用他的照片和影片，「到處散播不實的謠言，妨害我的名譽、誹謗我」，意圖使他不當選，違反選舉罷免法。

新竹縣尖石鄉泰雅族原住民藝術家林世偉，也是TikTok的網紅，今上午約10點半，他到新竹地檢署按鈴控告，痛批有不肖人士冒用他的照片和影片，到各大平台誹謗他，說他「專攻性愛，把我當成全世界最淫亂的人，誹謗我」，還寫他「今年開始行為拍片，從事社會運動20多年，致力保護台灣AV，捍衛生態環境與同志人權」。講到氣憤處，林世偉當場掀起他的褲裙露出紅色內褲，說明這是象徵用身體來表現原住民的土地被掠奪的「行動藝術」。

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林世偉還說，從這起事件，他決定未來進入立法院，除了捍衛原住民族的權利，也要捍衛弱勢族群像是警察、消防等權利。

林世偉說，他並不認識這個人，但已下載該酸民的TikTok帳號，控告該不肖人士，1月13月投票日就快到了，其不法行徑已對他造成很大的影響，希望檢察官早日將這個酸民繩之以法。

新竹查賄團隊在去年11月27日發布，查獲轄內2024大選首件賄選案，新竹地檢署指揮警方偵辦賴姓男子，以通訊軟體傳送訊息予山地原住民立法委員選舉候選人林世偉，要求參選人交付一票3000元，經通知賴男到案，檢察官訊問後，認其涉有刑法第143條有投票權人要求賄賂罪嫌，諭知賴男限制住居。

講到氣憤處，林世偉當場掀起他的褲裙露出紅色內褲。 （記者廖雪茹攝）

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