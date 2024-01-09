侯稱溫仔圳無人抗爭遭打臉 民進黨團痛批只顧自己土地利益

民進黨立法院黨團舉行「塭仔圳居民不是人？侯友宜出來面對！」塭仔圳自救會赴民進黨團陳情會後記者會。（記者王藝菘攝）

2024/01/09 12:54

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統候選人、新北市長侯友宜日前於電視辯論會中，提及溫仔圳重劃區案無人抗議，引爆當地居民不滿。新莊泰山合法房屋自救會今（9）日與立法院民進黨團共同開記者會，痛批侯「只顧自己土地利益，不顧市民居住正義，這就是他的施政本質；這種人適合做中華民國總統？連新北市長都不配。」

民進黨團副書記長洪申翰表示，侯友宜對於本該照顧的居民，已經欺壓太久，現在距離選舉不到5天，這段時間侯家想要賺取土地利益的事，已被多所揭露；侯家成立的又昱公司，看起來就是買地、獵地，甚至炒地的公司，大喇喇做起土地炒作生意，且其惡劣之處，在於專挑自己有權限的新北市。

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洪申翰說，侯友宜打著「警察市長」面貌，背地都在做見不得光的事，辯論會時侯更惡劣地說，溫仔圳重劃區案都沒人抗議，這句話真正激怒居民，他們被新北市強拆抗議了這麼多年，侯居然用輕挑方式視而不見，不把人當人，「你根本不把市民當人對待」，他們向黨團陳情，黨團後續將請中央國土署提供協助。

「我抗爭了30幾年！」新莊泰山合法房屋自救會會長張文娟激動表示，之前曾有2、300百人赴新北市府抗議，喊了4個小時侯都沒出來，在樓上喝咖啡，只要記者一來警察就把他帶上樓；我們1000戶11區的居民，將來重蓋是1樓，3樓透天變成1樓廁所，逼得我們不得不走上街頭。

張文娟控訴：「你把我們居民門口的路通通滅掉，切了幾塊通通賣給財團，我們怎麼辦，城鄉局更扯，說新莊路、福營路不賣了，將來鋪人行道種樹，那請問你消防車、救護車會不會進來？我們到底算什麼？過去尤清、蘇貞昌、宋楚瑜都曾關心，侯友宜真的太差了，民主退步30年。」

自救會鄭先生則說明訴求，堅決反對侯市府獨裁式設定違反情理的建蔽率／容積率，要求恢復原有標準；堅決反對計畫執行過程，攸關民眾權益公告、會議與一切訊息，只在網路或某處公開展示；要求將鄰房現況、受損鑑定立即請台北市技師公會送交居民；土地鑑界請內政部重新辦理，市民對侯市府已喪失信心。

民進黨團副幹事長蔡適應批評，侯友宜對轄區市民漠不關心，講到土地議題，他只關心自己家族的房地產如何炒作，讓建蔽容積達到極大化，但漠視重劃區需要幫助的居民；目前本案相關內容仍在中央審查，黨團將特別要求中央國土署就這部分重新審視，並於開會時讓自救會成員共同參與。

民進黨立法院黨團舉行「塭仔圳居民不是人？侯友宜出來面對！」塭仔圳自救會赴民進黨團陳情會後記者會。（記者王藝菘攝）

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